Pitbull regresa a Chile en 2027: revisa dónde es, cuándo y preventa de entradas para su show

Pitbull prepara su regreso a Chile con una gira que marcará su reencuentro con el público latinoamericano después de diez años. El artista estadounidense confirmó los detalles de venta de entradas para su tour de 2027, que contempla ocho conciertos en seis países de la región.

En Chile, la cita será el jueves 11 de febrero en el Santander Arena, donde el cantante promete llevar sus grandes éxitos y la energía que caracteriza sus presentaciones.

¿Cuándo comienza la preventa de Pitbull en Chile?

Los fanáticos podrán acceder a una preventa exclusiva desde el lunes 2 de noviembre, a las 12:00 horas. Esta modalidad contempla un 20% de descuento para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Santander.

Por su parte, la venta general comenzará el jueves 5 de noviembre, a las 12:01 horas. Ambas modalidades estarán disponibles a través de PuntoTicket.

La gira latinoamericana de Mr. Worldwide

El anuncio se realizó durante el Superstar Q&A de Billboard Latin Music Week 2026. La gira incluirá presentaciones en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México, con ocho fechas en total.

El regreso a Latinoamérica se suma al buen momento de su gira «I’M BACK», que comenzó en mayo de 2026 con un concierto agotado en West Palm Beach y luego continuó por Estados Unidos, Europa y Reino Unido.

Pitbull también ha llamado la atención por la conexión con sus seguidores. Recientemente, protagonizó un fenómeno en Londres cuando miles de fanáticos lucieron calvas artificiales, en una convocatoria asociada a un logro de Guinness World Records.

Mr. Worldwide se presentará en Chile como parte de su primera gira por Latinoamérica en una década. Revisa las fechas de venta de entradas y cómo acceder al descuento exclusivo.

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