La foto que mostró Yerko Puchento en pleno programa de TV y que fue repudiada por los adherentes del presidente Kast: «Es muy grave»

Una broma sobre José Antonio Kast desató una ola de críticas contra Yerko Puchento en redes sociales. La rutina del personaje interpretado por Daniel Alcaíno se presentó en «El Club de la Comedia», de Chilevisión, y provocó la molestia de algunos usuarios.

El comediante recurrió a una tragedia ocurrida en Ecuador para desarrollar parte de su presentación. Durante el espectáculo, mostró una fotografía editada del sacerdote que murió aplastado por una cruz mientras celebraba una misa. En la imagen, sin embargo, reemplazó al religioso por el mandatario.

«¿Cacharon al curita de Ecuador? ¿Lo tienen? Ahí está», comentó Yerko Puchento al exhibir la fotografía frente al público.

A continuación, lanzó una ironía sobre la situación política y económica del país. «¡Pu… que son pesados! ¿Por qué no fue cura y fue político? Nos ahorraríamos tantos problemas, señor. La bencina estaría a 100 pesos», expresó.

Posteriormente, el humorista volvió a referirse a la muerte del sacerdote y mencionó a Fernando Karadima, a quien la justicia condenó por abusos sexuales contra menores.

«Fuera de broma, qué terrible lo que le pasó a ese curita. Le hubiera pasado a Karadima a los 54 años pedófilos que le van a bajar la condena, no a este curita», agregó durante su intervención.

Las críticas que recibió Yerko Puchento en redes sociales

La rutina generó diversas reacciones en X, donde algunos usuarios cuestionaron el contenido de la broma y plantearon la posibilidad de denunciar al comediante ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Uno de los comentarios que circuló en la plataforma apuntó directamente contra el personaje y su presentación.

«Yerko Puchento incitando y festinando ante una posible muerte del Presidente Kast. Este comunacho debe ser denunciado al CNTV. Y sacado de pantalla para siempre», escribió un usuario.

La publicación acumuló más de 500 respuestas, según los antecedentes proporcionados. Entre ellas, también aparecieron cuestionamientos por el uso de la imagen del sacerdote fallecido.

«CNTVChile es muy grave lo que hace el humorista primero se burla de un sacerdote que murió en una trágica situación y luego usa la imagen para poner al Presidente en ese lugar», señaló otra persona.

Las críticas continuaron con mensajes que cuestionaron el tono de la rutina y pidieron sanciones contra el comediante.

«Yerko Puchento es un personaje detestable, militante de la odiosidad que solo VOMITA ODIO y debe ser denunciado al CNTV y sacarlo de pantalla para siempre», escribió otro usuario.

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