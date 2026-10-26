¿A qué hora llueve en Santiago?: El momento con mayor probabilidad de chubascos y tormentas, según pronóstico de Canal 13 Revisa el pronóstico de chubascos y posibles granizos en la capital y entérate a qué hora afectarán tu regreso a casa. 26 Oct, 2026. 16:46 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Perdonarías a un hombre que te abandona en plena cena de Navidad frente a toda tu familia?: La insólita historia que marcó al Chacotero Lluvia en Santiago: ¿Qué día de la semana podrían volver las precipitaciones a la capital? «Me contó que era mi hija»: Auditor le confesó al Rumpy que se metió con la pareja de su hermano y la verdad se supo 20 años después Salió todo mal: Auditor confesó al Rumpy que se metió con una mujer casada en su ruta de camionero, pero su esposa lo descubrió y lo estaba esperando ¿Perdonarías a un hombre que te abandona en plena cena de Navidad frente a toda tu familia?: La insólita historia que marcó al Chacotero ¡Concurso! Gana entradas para celebrar Halloween en TeenZania con Radio Corazón Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado