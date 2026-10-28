Los desconocidos lujos que Arturo Vidal compartió con reconocido animador: viajes y exclusivos regalos

Mario Velasco sorprendió con detalles desconocidos de su amistad con Arturo Vidal. Durante la última emisión de Alfombra Roja, el panelista recordó los viajes que compartió con el futbolista y los generosos obsequios que recibió de su parte.

Según relató, el actual jugador de Colo Colo lo invitó en distintas ocasiones a conocer su vida en Europa. También compartieron unas vacaciones en Colombia, donde disfrutaron de un paradisíaco destino en el Caribe.

“Es un tipo inmensamente generoso. Toda su vida me invitó a Europa a conocer cómo vivía. A su casa. También me invitó a unas vacaciones en Colombia”, contó.

Sobre aquella experiencia, Velasco entregó más detalles. “Fuimos a una isla muy bonita, lo pasamos increíble. Éramos 12 hombres y 17 mujeres. Yo estaba soltero. Nunca he estado en un lugar más lindo del Caribe”, recordó entre risas.

El panelista precisó que el viaje fue a una isla ubicada en Barú, Colombia. Según explicó, el lugar tenía una sola casa.

El particular regalo que recibió para Navidad

Durante la conversación, Cecilia Gutiérrez le preguntó a Velasco por una historia que involucraba al futbolista: los supuestos caballos de carrera que Vidal les regalaría a sus amigos.

El panelista confirmó que recibió una propuesta de ese tipo y explicó que ambos compartían una pasión que fortaleció su vínculo.

“Nosotros compartimos la misma pasión, fue uno de los factores por los cuales nos hicimos amigos”, señaló.

Además, agregó que: “En alguna oportunidad para Navidad me llamó y me dijo: ‘Mario, te quiero hacer un regalo. De los caballos que vienen a remate, te puedes quedar con una patita’, que es un 25%. Anda, elige y ese caballo se inscribe”, relató.

La conversación también abordó si Vidal esperaba algo a cambio de sus regalos. Frente a esa posibilidad, Velasco planteó que el futbolista necesitaba apoyo emocional y mantener cerca a las personas que conocían sus orígenes.

“Ellos salen muy chicos de su casa. Logran un bienestar económico importante y yo creo que lo único que necesitan es contención, es gente de su círculo desde los 15 años que saben de sus raíces. En alguna vez me tocó contenerlo”, explicó.

“Él lo que pedía era discreción, lealtad con respecto a lo que pasase en lo privado”, concluyó Velasco.

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