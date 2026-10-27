Faloon Larraguibel sorprende con mensaje a Rai Cerda tras el reality: «Quiero decir algo imporante…»

Faloon Larraguibel compartió una profunda reflexión sobre su experiencia en ¿Volverías con tu ex? 2. La exchica reality reconoció sus errores durante el encierro y aprovechó la instancia para pedirle disculpas públicamente a su pareja, Raimundo “Rai” Cerda.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Yingo reveló que le ha costado retomar su vida después de esta experiencia.

“Me ha costado muchísimo volver a encontrarme conmigo misma, recuperar mi tranquilidad y retomar mi vida. Me he alejado de las redes sociales y de personas que amo profundamente, no por falta de cariño, sino porque emocionalmente no he estado bien”, escribió.

Además, cuestionó cómo se muestran las historias en televisión, pese a conocer el funcionamiento de la industria.

“Nunca deja de sorprenderme cómo una historia puede cambiar dependiendo de lo que se decide mostrar y de todo aquello que queda fuera”, sostuvo en la dedicatoria posteada en Instagram.

En esa línea, recordó que detrás de los participantes hay personas con sentimientos y familias. También reconoció que hubo momentos en los que sus emociones la sobrepasaron.

“No puedo cambiar lo que pasó, pero sí aprender de ello”, afirmó.

Faloon también advirtió sobre las consecuencias de participar en este tipo de programas. “Ninguna remuneración justifica el impacto emocional que puede tener una experiencia así. Porque detrás de una pantalla seguimos siendo personas, y el programa termina, el rating pasa, pero las consecuencias pueden durar muchísimo más”, expresó.

Faloon Larraguibel le pidió perdón a Rai Cerda

En la segunda parte de su mensaje, la participante se dirigió directamente a su pareja, con quien continúa su relación.

“Tú y yo sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos construido y cuánto nos amamos. Hemos conversado profundamente sobre nuestros errores, nuestras heridas y todo aquello que nos dolió”, señaló.

Luego, le ofreció disculpas por los episodios que protagonizaron durante el encierro.

“Hoy quiero pedirte perdón, desde lo más profundo de mi corazón, por aquellos momentos en los que las circunstancias y las emociones nos sobrepasaron, por las discusiones que me habría gustado enfrentar de otra manera y por no haber podido vivir esta experiencia contigo desde un lugar más tranquilo”, manifestó.

Finalmente, Faloon reafirmó sus sentimientos por Rai y su intención de mejorar la relación.

“Quiero que sepas que mis disculpas nacen del amor que siento por ti y de mi genuino deseo de ser una mejor versión de mí, de cuidar nuestra relación, de aprender de mis errores y de seguir construyendo algo bonito juntos. Te amo profundamente y agradezco cada día tenerte en mi vida”, cerró.

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