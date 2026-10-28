José Miguel Viñuela le preguntó a Raquel Argandoña si será abuela tras rumores sobre Nano Calderón: así respondió

Un incómodo momento protagonizaron José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña en Tal Cual, el programa de TV+. Todo ocurrió cuando el conductor abordó una especulación que involucra a Nano Calderón, hijo de la comunicadora.

La polémica comenzó la semana pasada, luego de que Erika Robayó, expareja del influencer, anunciara su embarazo a través de Instagram. La joven no entregó detalles sobre la identidad del padre, pero la noticia rápidamente dio paso a rumores que apuntaron al hijo de la panelista.

En medio de las especulaciones, Viñuela decidió preguntarle directamente a su compañera sobre la posibilidad de convertirse en abuela. La consulta tomó por sorpresa a Argandoña, quien debió enfrentar el tema frente a las cámaras.

«Oye, salió que tú ibas a ser (abuela)… ¿no?», lanzó el animador sin rodeos.

Paty Maldonado también se encontraba en el estudio y aprovechó la situación para bromear con el asunto. «Que iba a ser abuela… Abuelita dime tú», comentó entre risas.

La tajante respuesta de Raquel Argandoña

Lejos de profundizar en las especulaciones, Raquel Argandoña optó por establecer un límite. La comunicadora dejó claro que no quería abordar públicamente los rumores relacionados con su hijo.

«No, ese tema no se toca, porque no se habla», respondió de manera tajante.

Pese a la advertencia, José Miguel Viñuela volvió a insistir. La situación llevó a Argandoña a cuestionar la facilidad con que se difunden y se dan por ciertas las informaciones sobre figuras del espectáculo.

En ese contexto, la panelista emplazó directamente a su compañero por creer en versiones que todavía no han sido confirmadas.

«Se dicen tantas cosas… Tú que estás en el ambiente, ¿por qué crees todas las estupideces que se hacen?», manifestó.

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