Cecilia Gutiérrez destapa desconocido episodio de Parived: habría hecho «advertencia sexual» a exrostro de Canal 13

Una particular historia que involucra a Parived, Tonka Tomicic y Valeria Ortega salió a la luz en el último capítulo de «Bombastic». Durante la conversación, Cecilia Gutiérrez y Manu González abordaron el documental que prepara Netflix sobre el Caso Relojes y recordaron un episodio que habría ocurrido hace años, cuando Ortega trabajaba en «Bienvenidos», de Canal 13.

Según relató Gutiérrez, todo comenzó durante una fiesta relacionada con el programa. En ese entonces, Valeria Ortega mantenía una relación con Sebastián Roca, conocido por su participación en un reality.

La periodista explicó que la exchica reality habría sentido nervios al encontrarse con Parived y optó por saludarlo para luego alejarse.

“Trabajaba en el matinal, la Vale en esa época pololeaba con el del reality, con Sebastián Roca. Y dice que un día estaba en una fiesta del programa y como estaba Parived a ella como que le dio nervio, le dio nervio y se corrió, lo saludó y se corrió”, recordó.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. De acuerdo con el relato de Cecilia Gutiérrez, un rato después Tonka Tomicic se acercó a Ortega para transmitirle un mensaje de su entonces pareja.

“Al rato después, se le acerca Tonka y le dice: ‘Parived te quiere dar un mensaje’”, contó la comunicadora.

El mensaje de Parived que sorprendió a Valeria Ortega

La información que recibió la periodista habría sido tan inesperada como incómoda. Gutiérrez aseguró que el mensaje apuntaba a las personas con las que Ortega compartía sus energías.

“Le dice que Parived le manda a decir que tenga mucho cuidado con quien… no sé cómo decir esto, lo voy a decir así como elegante, con quien comparte sus energías”, relató.

Ante la explicación, Manu González intervino para interpretar el sentido de las palabras. “O sea, ¿con quién hace el ñaña mañaña?”, preguntó. Gutiérrez respondió con un rotundo “Sí”.

La historia también habría tenido un segundo capítulo en redes sociales. Según la panelista, Ortega no podía creer lo ocurrido y posteriormente terminó su relación con Sebastián Roca.

En ese contexto, la periodista recordó que la exchica de «Bienvenidos» publicó un mensaje en Twitter que hacía referencia a lo sucedido.

“Y en esa época pone un tweet y pone algo así como: ‘Oye, qué razón tenía Parived @tonkatomicic’”, relató Gutiérrez.

La publicación habría provocado una rápida reacción de Tonka Tomicic. De acuerdo con la comunicadora, la animadora llamó desesperada a Ortega para pedirle que eliminara el mensaje.

“La Vale se lo tomó un poco para el chiste, pero la Tonka se lo tomó en serio y le pidió que bajara esa publicación y la tuvo que bajar”, concluyó Cecilia Gutiérrez.

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