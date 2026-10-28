María José Quintanilla llevará su último show del Santander Arena a internet: cómo verlo en vivo por streaming

El último concierto de María José Quintanilla en el Santander Arena tendrá una sorpresa para sus fanáticos. La cantante anunció que su presentación de este viernes 30 de octubre también estará disponible vía streaming.

De esta manera, quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde sus casas. La transmisión también permitirá que sus seguidores de regiones y del extranjero puedan acompañarla en esta especial jornada.

“La función de este viernes 30 de octubre será muy especial porque la familia que está en casa también podrá ser testigo del tercer concierto de la Quintanilla en vivo”, comentó la artista.

El recital marcará el cierre de sus tres presentaciones en el recinto. Para esta última fecha, la intérprete quiso ampliar el alcance de su show y acercar su música a quienes no pueden estar presentes.

“Los parientes que están en regiones y alrededor del mundo podrán disfrutar de la música y de los momentos tan lindos que se generan en vivo”, agregó María José Quintanilla.

La transmisión se realizará a través de Eventrid, plataforma que ya tiene disponibles las entradas para seguir el espectáculo por internet.

¿Cuánto cuesta ver el concierto de María José Quintanilla por streaming?

Los interesados en disfrutar del show desde cualquier lugar deberán comprar una entrada para acceder a la transmisión en vivo.

El ticket tiene un valor de $20.000 y se encuentra disponible a través de Eventrid. Así, los fanáticos podrán seguir la última presentación de la cantante en el Santander Arena sin necesidad de trasladarse hasta el recinto.

Para acceder al espectáculo, debes adquirir tu entrada a través de la plataforma.

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