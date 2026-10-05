Pailita preocupa a sus seguidores tras revelar incómoda situación que arrastra hace más de un mes: “¿Algún consejo?”

Pailita llamó la atención de sus seguidores tras compartir una particular situación que lo afecta desde hace varias semanas. El cantante urbano contó que lleva más de un mes con movimientos involuntarios en uno de sus ojos.

El artista entregó detalles de la situación a través de sus historias de Instagram. Según explicó, la molestia se concentra específicamente en el párpado inferior de su ojo izquierdo.

“Hace más de un mes que me viene tiritando el párpado inferior del ojo izquierdo”, relató el intérprete, dejando en evidencia que el problema se ha mantenido durante un periodo prolongado.

Pailita pide consejos a sus seguidores

Ante la persistencia de esta situación, Pailita decidió consultar directamente a sus seguidores. El cantante quiso conocer si alguien tenía alguna recomendación que pudiera ayudarlo a solucionar la incómoda molestia.

De acuerdo con su propio relato, ya intentó realizar algunos cambios en sus hábitos. Sin embargo, hasta ahora no ha conseguido que el movimiento desaparezca.

“¿Algún consejo o remedio casero? He tratado de descansar bien, no mirar tanto el celular y no se me pasa”, escribió el artista en la publicación.

Su comentario rápidamente generó reacciones entre quienes siguen al cantante en redes sociales. La preocupación surgió precisamente porque, pese a sus intentos por descansar y reducir el tiempo frente al celular, la molestia continúa.

Pailita no entregó mayores antecedentes sobre el origen del movimiento involuntario ni señaló si ha recibido alguna evaluación profesional.

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