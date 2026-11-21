Con la llegada de los días soleados, el uso de bloqueador solar vuelve a cobrar protagonismo. Sin embargo, también surge una duda frecuente: ¿Proteger la piel de los rayos solares puede afectar la producción de vitamina D?

Esta vitamina cumple funciones importantes para el organismo, especialmente en la absorción del calcio, el mantenimiento de los huesos y el funcionamiento muscular. Una de sus principales fuentes es la exposición de la piel a la radiación ultravioleta B (UVB).

A partir de esta relación, muchas personas creen que utilizar protector solar impide que el cuerpo produzca suficiente vitamina D. No obstante, la evidencia científica entrega algunos matices importantes.

En condiciones de laboratorio, los protectores solares pueden reducir la radiación UVB que llega a la piel y, por lo tanto, disminuir la producción de vitamina D. Sin embargo, en la vida cotidiana el escenario es diferente.

¿Conviene dejar de usar protector solar para obtener vitamina D?

La respuesta de los especialistas es clara: no.

La directora de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, Ionit Rosemblum, explicó que aplicar protector solar de manera rigurosa y con factores de protección altos puede reducir parcialmente la síntesis cutánea de esta vitamina.

Sin embargo, la evidencia acumulada indica que el uso habitual de estos productos en condiciones cotidianas no necesariamente provoca un déficit de vitamina D.

De hecho, la especialista advirtió sobre los riesgos de abandonar la fotoprotección, considerando que la radiación ultravioleta aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer de piel, incluido el melanoma.

Por eso, recomendó mantener el uso de protector solar y buscar otras formas de cubrir los requerimientos de esta vitamina.

¿Cómo obtener vitamina D sin exponerse demasiado al sol?

Existen distintas alternativas para mantener niveles adecuados de vitamina D sin descuidar la salud de la piel.

Entre ellas destacan:

Alimentación: incorporar pescados grasos, huevos y alimentos fortificados con vitamina D.

Suplementos: utilizarlos cuando exista una indicación médica.

Evaluación profesional: consultar con especialistas si existen factores de riesgo de déficit.

Rosemblum también recordó que algunos grupos necesitan especial atención, como las personas mayores, los lactantes y quienes presentan enfermedades que dificultan la absorción o el metabolismo de esta vitamina.

Asimismo, advirtió que consumir suplementos sin indicación o en dosis excesivas puede resultar perjudicial para la salud.

De esta manera, los especialistas recalcan que no es necesario elegir entre cuidar la piel y mantener niveles adecuados de vitamina D. Ambas necesidades pueden abordarse mediante hábitos saludables, alimentación y orientación médica.

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