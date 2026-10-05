Sale a la luz supuesto romance desconocido de Emilia Dides: «Ellos intentaron tener una oportunidad»

Aunque Emilia Dides ha preferido mantener en reserva los detalles de su pasado amoroso con Raimundo Cerda, una nueva revelación volvió a poner esta historia en el centro de la atención.

Esta vez fue Cuco Cerda, hermano del exchico reality, quien entregó antecedentes desconocidos sobre el vínculo durante su participación en el programa Hay que decirlo.

Todo ocurrió cuando El Colombiano le preguntó directamente por el romance entre ambos. En respuesta, el deportista aseguró que Emilia y Raimundo habrían intentado retomar su relación meses antes de que el joven comenzara su vínculo con Sammis Reyes.

“No sé las intenciones de Rai, pero sí sé que unos meses antes de conocer a Sammis, ellos intentaron tener una oportunidad, pero hartos meses antes”, comentó.

Posteriormente, Cuco entregó una referencia temporal sobre este acercamiento y recordó que la historia entre ambos comenzó mucho antes de que alcanzaran notoriedad pública.

“Con Sammis empezó en enero, febrero con Emilia y esto tendría que haber sido en marzo del año anterior. Miren, ellos tuvieron una relación cuando chicos, después volvieron cuando Emilia estaba en Rojo… igual ellos eran bien amigos con la Emilia desde antes”, explicó.

De esta manera, el hermano de Raimundo dejó entrever que el vínculo sentimental entre ambos habría tenido distintas etapas. Esto, considerando que anteriormente ya se había conocido un romance durante el paso de Emilia por el programa Rojo.

Cuco Cerda analiza el cambio de Emilia Dides

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Durante la conversación, Cuco también entregó su percepción sobre los cambios que ha experimentado la modelo en los últimos años.

En particular, apuntó a una transformación en su personalidad y apariencia, que, según su opinión, se habría acentuado después de su participación en Miss Universo.

“Hay una nueva Emilia, cambió en su forma de hablar de vestirse y está mucho más diva, yo creo que fue después del Miss Universo que tuvo un boom y fue más mediático todo donde dijo: acá cambio mi figura y mi imagen”, sostuvo.

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