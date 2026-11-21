La fiebre por los muñecos coleccionables sigue creciendo y ahora tiene un nuevo protagonista. El querido Dr. Simi decidió entrar al mundo de las blind boxes con SimiPop, una colección que busca conquistar a los fanáticos de los accesorios y las figuras sorpresa.

La propuesta sigue la misma dinámica que popularizaron los Labubus: cada comprador adquiere una caja sin conocer qué diseño encontrará en su interior. Así, abrir el empaque se convierte en parte de la experiencia y aumenta las ganas de reunir todos los modelos.

En esta oportunidad, el personaje de las farmacias protagoniza cinco diseños diferentes que mantienen su característica apariencia, pero incorporan distintas versiones para los coleccionistas.

¿Qué son los SimiPop y cómo funcionan?

Los SimiPop son pequeños peluches coleccionables que también funcionan como llaveros. Cada caja incluye una unidad y el comprador descubre qué modelo le tocó recién al abrirla.

Los fanáticos pueden llevarlos en sus mochilas, bolsos o llaves, además de intercambiar los diseños para completar la colección.

La iniciativa busca aprovechar el fenómeno de los juguetes sorpresa, una tendencia que ha ganado popularidad gracias a marcas como Pop Mart y sus famosos Labubus.

SimiPop tiene un importante propósito solidario

Pero la colección no solo apunta al entretenimiento. Su lanzamiento también contempla una alianza con Fundación Nuestros Hijos, organización que acompaña a niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Según informó la iniciativa, parte de lo recaudado por las ventas contribuirá al programa de Ayudas Técnicas de la fundación, que entrega herramientas y apoyos para la movilidad y rehabilitación de sus pacientes.

Además, los peluches se fabricaron en México junto a CINIA, una iniciativa que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los SimiPop en Chile?

Los nuevos coleccionables ya cuentan con disponibilidad en los canales de venta de Farmacias del Dr. Simi.

Cada caja contiene un peluche sorpresa y tiene un valor de $22.000 en la tienda oficial. Eso sí, el diseño llega al azar, por lo que no podrás elegir qué versión recibirás.

Puedes revisar el producto directamente en la tienda oficial del Dr. Simi.

De esta manera, el popular personaje busca hacerse un espacio en el mundo de los coleccionables y competir con otros fenómenos virales, pero esta vez sumando una causa solidaria a su propuesta.

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