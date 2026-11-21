Llegar a fin de mes puede convertirse en un verdadero desafío cuando las deudas comienzan a acumularse. En ese escenario, muchas personas recurren a una práctica conocida como bicicleta financiera, una dinámica que puede agravar el sobreendeudamiento y complicar aún más las finanzas familiares.

Esta situación ocurre cuando una persona utiliza un nuevo crédito para pagar una deuda anterior. Por ejemplo, solicita un avance en una tarjeta de crédito para cubrir la cuota de otra o utiliza su línea de crédito para cumplir con los compromisos del mes.

Según explicó Eduardo Lara, abogado del Estudio Jurídico Alfaro y Madariaga, el problema es que la deuda no desaparece, sino que cambia de lugar y acumula nuevos intereses.

Lo más preocupante es que una persona puede entrar en esta dinámica incluso si mantiene todas sus cuentas al día.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Pagar solamente el mínimo: aunque permite mantener la tarjeta al día, el saldo pendiente continúa generando intereses.

aunque permite mantener la tarjeta al día, el saldo pendiente continúa generando intereses. Usar constantemente la línea de crédito: recurrir a ella para cubrir gastos básicos puede indicar falta de liquidez.

recurrir a ella para cubrir gastos básicos puede indicar falta de liquidez. Pedir avances para pagar otras deudas: esta práctica traslada el problema de una institución financiera a otra.

esta práctica traslada el problema de una institución financiera a otra. Comprar alimentos en cuotas: financiar gastos cotidianos puede comprometer los ingresos de los próximos meses.

financiar gastos cotidianos puede comprometer los ingresos de los próximos meses. Repactar constantemente: modificar las condiciones de pago una y otra vez puede aumentar el costo total de las obligaciones.

modificar las condiciones de pago una y otra vez puede aumentar el costo total de las obligaciones. No conocer el monto total adeudado: perder el control de cuánto dinero se debe también constituye una señal de alerta.

El especialista recomienda prestar atención cuando una persona reconoce dos o más de estas situaciones, ya que podría estar entrando en un ciclo de sobreendeudamiento.

¿Cuándo conviene renegociar las deudas?

La decisión depende de la situación financiera de cada persona y de su capacidad para cumplir con los compromisos.

Quienes todavía mantienen sus cuotas al día pueden conversar con su banco, evaluar una consolidación de deudas o revisar alternativas de portabilidad financiera.

Sin embargo, antes de aceptar una nueva oferta, resulta fundamental comparar las tasas de interés, los plazos y el costo total del crédito. Una cuota mensual más baja no siempre significa que la persona terminará pagando menos.

Además, Eduardo Lara advirtió que consolidar las deudas sin cerrar o dejar de utilizar las tarjetas puede provocar que el problema se repita.

Renegociación gratuita: ¿Quiénes pueden acceder?

Cuando la situación ya resulta difícil de controlar, existe otra alternativa: el procedimiento de renegociación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

Esta herramienta permite que las personas naturales negocien nuevas condiciones de pago con sus acreedores. Además, el trámite es gratuito y, en principio, no requiere contratar un abogado.

Para acceder, las personas deben cumplir determinados requisitos:

Tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días.

Que esas obligaciones sumen más de 80 UF.

No haber desarrollado actividades de primera categoría durante los últimos 24 meses. Las personas que emiten boletas de honorarios sí pueden acceder si cumplen las demás condiciones.

No haber recibido la notificación de una demanda de liquidación o de otro procedimiento que impida acceder al mecanismo.

Un aspecto importante es que la persona debe iniciar el procedimiento antes de recibir la notificación de una demanda ejecutiva.

Aumentan las personas que buscan renegociar sus deudas

Las cifras también reflejan la preocupación por el endeudamiento en Chile.

De acuerdo con los datos citados; entre enero y agosto de 2026, un total de 5.496 personas iniciaron un procedimiento de renegociación ante la Superir.

En el mismo período de 2025, la cifra llegó a 2.451 solicitudes. Esto representa un incremento del 124%.

Ante este escenario, el especialista recomendó revisar periódicamente las obligaciones financieras y organizar los gastos antes de asumir nuevos compromisos.

También llamó a tener especial cuidado con las ofertas que permiten comenzar a pagar en marzo, ya que pueden seguir generando intereses durante los meses anteriores.

La recomendación es evitar financiar las vacaciones, las compras navideñas o los gastos cotidianos con nuevos avances y créditos rápidos. Así, las personas pueden prevenir que una deuda termine convirtiéndose en una cadena de obligaciones cada vez más difícil de pagar.

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