“Duele el alma de Chile”: Gabriel Boric dedica mensaje a familia de carabinero asesinado en Quilleco

El expresidente Gabriel Boric se refirió a la muerte del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, quien falleció tras ser baleado durante un procedimiento policial en Quilleco, Región del Biobío.

El exmandatario utilizó su cuenta de X para enviar sus condolencias a los cercanos del funcionario y a Carabineros.

“Duele el alma de Chile cuando a un servidor público que trabajaba protegiendo a los más débiles se le arrebata la vida de esta manera infame. Un abrazo grande a su familia y a la institución”, escribió Boric a través de su red social.

¿Qué pasó con el sargento Jaime Urrea?

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 4 de octubre. Funcionarios policiales llegaron hasta un domicilio de Quilleco tras recibir una denuncia por violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes preliminares, Carabineros debió concurrir nuevamente al inmueble luego de un segundo llamado.

Fue durante esa segunda intervención cuando ocurrió el ataque. Mientras los funcionarios se encontraban dentro de la vivienda, un hombre salió desde una habitación portando una escopeta.

El sujeto efectuó un disparo que impactó al sargento Urrea en la zona del cuello.

Los otros funcionarios lograron reducir al presunto responsable y concretaron su detención en el mismo lugar.

El carabinero recibió atención de urgencia y fue trasladado hasta el CESFAM de Quilleco. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Urrea Burgos pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles. El funcionario tenía 40 años y acumulaba 18 años de servicio en Carabineros.

Muere asesinado el Sargento de Carabineros Jaime Urrea Burgos. Duele el alma de Chile cuando a un servidor público que trabajaba protegiendo a los más débiles se le arrabata la vida de esta manera infame. Un abrazo grande a su familia y a la institución. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 5, 2026

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