Maná transmitirá un concierto gratuito por YouTube antes de su regreso a Chile: revisa cuándo verlo

Maná prepara una experiencia especial para sus fanáticos de todo el mundo. La banda mexicana transmitirá un concierto desde uno de los escenarios más emblemáticos del rock, en una cita que antecederá su próximo regreso a Chile.

Se trata de «MANÁ: Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)», un estreno mundial que se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026. La transmisión comenzará a las 22:30 horas de Chile y estará disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de Maná.

El especial se emitirá desde el Red Rocks Amphitheatre, recinto estadounidense que ha recibido a grandes figuras de la música, como The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Una vez finalizado el estreno, el concierto quedará disponible para verlo bajo demanda.

La iniciativa reúne a Maná, YouTube y Warner Music en un lanzamiento que busca acercar la experiencia del espectáculo a sus seguidores de distintos países.

La historia detrás del concierto de Maná en Red Rocks

El estreno también estará acompañado por un minidocumental que muestra la conexión emocional de Fher Olvera, vocalista de la agrupación, con este escenario.

En el registro, el cantante recuerda una etapa de su juventud, cuando tenía 21 años, vivía en Denver y trabajaba lavando platos. Desde allí observaba las formaciones rocosas del lugar y se preguntaba: «¿Qué se sentirá tocar aquí?».

Décadas después, el músico cumplió aquel sueño frente a una multitud. Al contemplar el escenario y recordar el camino recorrido, expresó con emoción: «¡Ay, cabrón… llegaste!».

El momento refleja la perseverancia de los cuatro integrantes mexicanos, quienes llevan más de cuatro décadas de trayectoria y se han convertido en referentes del rock en español.

Maná regresa a Chile en diciembre

La transmisión llega en un momento destacado para la banda, que recientemente obtuvo el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami.

Mientras continúa su «Vivir Sin Aire Tour» por Estados Unidos y Latinoamérica, el grupo también se prepara para reencontrarse con el público chileno.

Maná se presentará el próximo 5 de diciembre en el Estadio Monumental, como parte de su gira por la región. Así, sus fanáticos tendrán una oportunidad de disfrutar de la banda a través de YouTube antes de su esperado concierto en Chile.

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