FloyyMenor rompe un nuevo récord internacional: el impresionante hito que alcanzó con «Gata Only»

FloyyMenor continúa sumando logros en la escena internacional. El artista urbano chileno superó los 9 mil millones de reproducciones globales en su catálogo musical y alcanzó otro importante hito con «Gata Only», su exitosa colaboración con Cris MJ.

El videoclip oficial del tema superó los mil millones de visualizaciones en YouTube, consolidando el alcance mundial de una canción que ayudó a posicionar el reggaetón chileno ante nuevas audiencias.

El sencillo se convirtió en uno de los videos musicales más vistos entre los lanzamientos de 2024. Según los antecedentes difundidos por su equipo, ocupa el segundo lugar entre las producciones de ese año, por encima de éxitos como «BIRDS OF A FEATHER», de Billie Eilish; «Espresso», de Sabrina Carpenter; y «Not Like Us», de Kendrick Lamar.

La canción también marcó un precedente en las listas musicales. Fue la primera liderada por artistas chilenos en alcanzar el número uno de Hot Latin Songs de Billboard, donde permaneció durante 14 semanas. Además, se convirtió en la canción en español que más rápido alcanzó los dos mil millones de reproducciones en Spotify, según la información entregada.

FloyyMenor llevó el reggaetón chileno a Miami

Estos hitos coincidieron con su presentación en iHeartRadio Fiesta Latina, realizada el sábado 17 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Durante el espectáculo, FloyyMenor interpretó canciones como «APAGA EL CELL», «CHICA ATRACTIVA», «Déjame Pensar», «Después de la 1» y «PELIGROSA». El cierre estuvo a cargo de «Gata Only», uno de los mayores éxitos de su carrera.

El artista chileno estrenó nuevo EP

El cantante también inició una nueva etapa musical con el lanzamiento de «Off the Planet», un EP publicado el pasado 7 de octubre.

El proyecto reúne tres canciones: «Off the Planet», «Flaite Elegante» y «VÉNGATE», esta última junto a Midnvght. La propuesta busca conectar con sus raíces chilenas y las influencias urbanas que marcaron sus comienzos.

En particular, «Flaite Elegante» aborda el contraste entre sus orígenes y el lujo asociado a su crecimiento internacional.

A estos resultados se suma su presencia durante tres años consecutivos, entre 2024 y 2026, en la lista 21 Under 21 de Billboard, que destaca a jóvenes figuras de la industria musical.

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