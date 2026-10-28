Las intensas lluvias que afectaron al sector oriente de Santiago provocaron una serie de complicaciones este lunes 26 de octubre. La emergencia también generó reclamos de vecinos que denunciaron falta de apoyo ante las inundaciones.

Uno de los testimonios que llamó la atención se conoció durante un despacho de Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión. En pantalla, una vecina de Las Condes manifestó su indignación por la falta de ayuda y dirigió un mensaje al Presidente José Antonio Kast.

La mujer cuestionó la ausencia de asistencia, pese a los recursos económicos que, según planteó, maneja la comunidad de Las Condes.

«Tenemos plata en la comunidad de Las Condes. La comunidad de Las Condes tiene mucha plata. Nosotros pagamos todo por la comunidad de Las Condes, todo, y no es poca plata», sostuvo durante la conversación.

Vecina de Las Condes expresó su arrepentimiento de votar por Kast

Durante el despacho, la residente también respondió si había recibido ayuda por parte de la municipalidad para enfrentar las consecuencias de las lluvias.

Su respuesta fue negativa. Según explicó, solo personas de su entorno se acercaron para ayudarla.

«Solo gente conocida me ha ayudado. Nunca ha venido nadie de la Municipalidad», afirmó.

Sin embargo, sus declaraciones fueron más allá de la gestión municipal. La vecina reconoció que había respaldado al actual gobierno en las urnas, pero expresó su decepción con las autoridades.

«Qué pena, yo voté por este gobierno. Estoy tan arrepentida, perdone, estoy arrepentida 100% señor Kast de haber votado por usted. Tenía fe, pero sus colaboradores, sus alcaldes, generalmente de su partido, son una porquería, y perdónenme», manifestó frente a las cámaras.

El registro no tardó en circular por las redes sociales. La cuenta de X @R_SaavedraM compartió el momento y provocó diversas reacciones entre los usuarios.

Entre los comentarios que dejó la publicación se leyeron mensajes como «Todos somos la sra», «Votaste por un practicante inoperante», «Ella está disfrutando lo votado» y «Pero derrotó al comunismo».

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