Cobreloa está de fiesta. El equipo de Calama consiguió su esperado regreso a Primera División luego de vencer a San Luis de Quillota en la final del torneo de Ascenso 2026.

El encuentro se disputó este sábado 21 de noviembre en el estadio Santa Laura y terminó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Por eso, ambos equipos tuvieron que definir al campeón desde los doce pasos.

En una emocionante tanda de penales, los dirigidos por Mario Salas se impusieron por 5-4 y sellaron su retorno a la categoría de honor después de dos temporadas.

Uno de los grandes protagonistas fue el arquero Hugo Araya, quien atajó dos lanzamientos y se convirtió en una de las figuras de la jornada.

¿Cuánto dinero recibirá Cobreloa por ascender?

Más allá del reconocimiento deportivo, el ascenso también representa una importante oportunidad económica para el conjunto naranja.

Esto se debe a los ingresos que entrega el contrato de derechos televisivos entre la ANFP y TNT Sports, cuya distribución contempla diferencias entre los clubes de Primera División y Primera B.

De acuerdo con cifras correspondientes a 2025, los equipos de la máxima categoría recibieron cerca de $3.561 millones anuales, mientras que los clubes del Ascenso obtuvieron aproximadamente $1.506 millones.

En ese sentido, Cobreloa podría más que duplicar sus ingresos por este concepto durante su participación en Primera División en 2027.

Sin embargo, todavía no existe una cifra definitiva para la próxima temporada, ya que los montos dependen de los reajustes del contrato y de los descuentos asociados a la deuda que mantiene la ANFP con TNT Sports.

San Luis todavía tiene una oportunidad para subir

Por su parte, el equipo de Humberto ‘Chupete’ Suazo todavía mantiene opciones de conseguir un cupo en Primera División.

Pese a perder la definición ante Cobreloa, San Luis disputará la Liguilla de Ascenso, donde buscará quedarse con el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol chileno.

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