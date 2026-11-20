La música tendrá un papel protagónico en el universo de «Grand Theft Auto VI». Atlantic Records y Rockstar Games anunciaron el lanzamiento oficial de «Grand Theft Auto VI: The Album», una banda sonora que reúne 34 canciones originales de destacados artistas internacionales.

El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Su repertorio busca capturar la energía y el ambiente de Vice City y Leonida, los escenarios que darán vida a la nueva entrega de la reconocida franquicia.

La lista de colaboradores incluye nombres de distintos géneros y escenas musicales. Entre ellos destacan Dua Lipa, Lana Del Rey, Travis Scott, Cardi B, Playboi Carti, Don Toliver, JENNIE, Jhayco, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy y Fuerza Regida.

GTA VI tendrá un festival de lanzamiento en Miami

El lanzamiento del álbum también tendrá una celebración en vivo. Este sábado 21 de noviembre se realizará «Grand Theft Auto VI: The Festival» en Mana Wynwood, en Miami.

El evento contará con una alineación de artistas vinculados a la banda sonora y otras figuras de la música internacional. Entre los nombres anunciados aparecen Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black y Fcukers.

La colaboración entre Atlantic Records y Rockstar Games busca continuar una tradición de la franquicia: conectar la música con las tendencias y subculturas de cada época.

Además, «Grand Theft Auto VI: The Album» llegará en distintos formatos físicos. Entre las opciones anunciadas figuran ediciones en vinilo y CD, incluyendo versiones exclusivas de Atlantic Records.

Estas alternativas contemplan un vinilo de edición limitada relleno de líquido, otro con diseño salpicado y un CD en caja jewel case. También habrá ediciones especiales para distintas tiendas, con diseños de prensado y pósteres exclusivos.

El lanzamiento acompaña la evolución de las estaciones de radio y la experiencia musical que caracteriza a la saga. Así, GTA VI prepara un universo sonoro que combinará grandes nombres de la industria con la identidad de sus nuevos escenarios.

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