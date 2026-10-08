Coté López sube polémicos chats sobre Gala Caldirola y los borra a los tres minutos: «Matrimonios que rompiste» y «el video que sabes»

El conflicto entre Coté López y Gala Caldirola sumó un nuevo capítulo durante este miércoles. La empresaria volvió a utilizar sus redes sociales para responder a los recientes dichos de la española, quien abordó la controversia en el último episodio de Plan Perfecto.

A través de sus historias de Instagram, López lanzó un duro mensaje contra la exesposa de Mauricio Isla. En él, aseguró que no pretende quedarse solamente con sus palabras y advirtió que podría revelar nuevos antecedentes sobre la situación.

“Galadriel, yo no soy una persona que tenga paciencia en lo absoluto, tampoco una que habla tan bonito que la gente le cree todo. Yo soy más de pruebas”, comenzó.

Luego, la empresaria elevó el tono de su mensaje y realizó una advertencia directa a la española.

“Vuelve a nombrarme y cada vez que lo hagas yo subiré un matrimonio que rompiste, ‘QUEEN SORORA’, y además el video que sabes”, agregó.

Coté López también sostuvo que ya había reconocido su propio error en medio del conflicto. Según planteó en sus publicaciones, incluso habría ofrecido disculpas por lo ocurrido.

Sin embargo, sus declaraciones estuvieron disponibles durante un breve periodo. A los pocos minutos, la empresaria eliminó las historias de su cuenta de Instagram.

Las reacciones en redes sociales

Pese a que las publicaciones desaparecieron rápidamente, los registros comenzaron a circular en redes sociales.

El influencer Danilo 21 alcanzó a capturar los mensajes y posteriormente compartió pantallazos en una publicación. Según se indicó, las historias estuvieron visibles durante aproximadamente tres minutos antes de ser eliminadas.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes comentaron el nuevo episodio de la disputa entre ambas figuras. Entre los mensajes se pudieron leer críticas y opiniones como: “A qué psicológico va la María José? Para no ir y no recomendarlo!”

También aparecieron comentarios como: “Le da una rabia tremenda que gala este recibiendo apoyo y ella no” y “Ojalá la Gala vuelva con el Luis así le arda más el Hoyo a la cote lopez”.

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