Filtran dura discusión en camarines entre dos importantes rostros de Canal 13: «Gordita, perdón por quitarte la pega»

Un supuesto desencuentro entre Pancha Merino y Laura Prieto salió a la luz en Que Te Lo Digo. La revelación ocurre a pocos días del regreso de Alfombra Roja a las pantallas de Canal 13, espacio en el que ambas comunicadoras habrían coincidido.

El periodista Luis Sandoval entregó detalles del episodio en el programa de farándula. Según su relato, todo habría ocurrido el lunes, mientras los rostros del espacio se preparaban en las dependencias del canal para el estreno.

En ese momento, Prieto se encontraba en el área de maquillaje cuando Merino habría ingresado al lugar. De acuerdo con el panelista, la situación ocurrió frente a las maquilladoras y habría incomodado a la comunicadora, quien quedó fuera del nuevo ciclo del programa.

La supuesta frase que habría descolocado a Laura Prieto

Sandoval aseguró que Merino se habría acercado a su colega y le habría dedicado una particular frase: “Gordita, perdón por quitarte la pega”.

Según el periodista, la panelista se habría marchado inmediatamente después de realizar el comentario. “La Pancha la ningunea en camarines, se da media vuelta y se va”, afirmó en Que Te Lo Digo.

El comunicador también señaló que Prieto habría comentado lo sucedido con personas de su círculo cercano. Según la información que recibió, la exintegrante del proyecto habría considerado el episodio un “ninguneo gratuito”.

“Habría quedado absolutamente descolocada porque fue a pito de nada”, agregó Sandoval, quien relacionó la supuesta reacción con la decisión de Canal 13 de dejar a Prieto fuera de esta nueva etapa de Alfombra Roja.

Luis Sandoval contactó a la comunicadora

Tras conocer los antecedentes, el panelista decidió comunicarse directamente con Laura Prieto para conocer su versión de los hechos.

Sin embargo, según contó en el espacio de farándula, la respuesta de la comunicadora fue breve y no entregó detalles sobre el supuesto encuentro.

“Me dice ‘no puedo hablar’ y me manda un emoji como de disculpas”, relató Sandoval.

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