Terremoto de magnitud 7,6 en Panamá genera alerta de tsunami en Chile: SHOA informa zona bajo precaución

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá durante la tarde de este viernes, lo que encendió las alertas por una posible amenaza de tsunami en territorio chileno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en Panamá. En tanto, el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 33 kilómetros.

Tras el sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó sus posibles efectos en las costas nacionales y advirtió sobre el riesgo de tsunami.

SHOA advierte amenaza de tsunami en Isla de Pascua

De acuerdo con la información entregada por el SHOA, se estima que el fenómeno llegue a Isla de Pascua a las 22:41 horas de este viernes.

Además, el organismo advirtió que sus efectos podrían extenderse durante varias horas, por lo que llamó a considerar las indicaciones de las autoridades.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que se estableció un estado de precaución para Rapa Nui.

«De acuerdo con la evaluación por parte del SHOA, se ha establecido estado de precaución para Isla de Pascua», señaló la entidad.

NOTICIA EN DESARROLLO…

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