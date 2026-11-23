La escena electrónica nacional suma un nuevo reconocimiento internacional. Un emblemático club chileno alcanzó el puesto número 34 del ranking «The World’s 100 Best Clubs 2026», elaborado por la International Nightlife Association (INA).

Se trata de Club La Feria, recinto ubicado en Providencia que volvió a destacar entre los espacios más importantes de la música y la vida nocturna a nivel mundial. El resultado se anunció durante la 11.ª gala de los Golden Moon Awards, realizada en Barcelona.

La edición de este año reunió a 646 establecimientos nominados de 76 países y recibió más de un millón de votos del público. Para definir los resultados, la organización también consideró la evaluación de un jurado profesional internacional.

El reconocimiento llega en un año especial para el recinto. Además de su ubicación en el ranking, Club La Feria figura entre los finalistas de la categoría World’s Most Sustainable Venue 2026, donde compite con clubes de Alemania, Brasil y España.

Más de 25 años impulsando la música electrónica en Chile

Fundado en 1999, el club ha construido una trayectoria que lo convirtió en un referente de la electrónica nacional. Por su cabina han pasado reconocidos DJs internacionales, entre ellos Carl Cox, Richie Hawtin, Hernán Cattáneo y Paco Osuna.

Su reconocimiento también considera aspectos como la programación artística, la propuesta gráfica, la atención al público, la hospitalidad y los estándares de servicio.

A esto se suma su compromiso medioambiental. Desde 2019, el recinto ubicado en Constitución 275 funciona con energía 100% renovable, una medida que refleja su apuesta por una industria del entretenimiento más responsable.

Hace una década, la marca amplió su propuesta con La Feria On Tour. Esta iniciativa lleva su identidad musical y sus estándares de producción a festivales y eventos masivos al aire libre.

Con este nuevo resultado, Club La Feria reafirma su presencia en la escena internacional. El puesto 34 también representa un reconocimiento al público que apoyó la candidatura desde Chile y distintos países de Latinoamérica.

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