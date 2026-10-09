Extrabajadora de Douglas y Ana Sol destapa inesperados detalles de su convivencia: reveló qué ocurría cuando la pareja discutía

Hilaria Arauz, quien trabajó durante una década en la casa de Douglas y Ana Sol Romero, decidió contar su experiencia junto a la expareja. La mujer reveló episodios de la convivencia familiar y entregó su versión sobre los conflictos que habrían marcado la relación.

En conversación con La Cuarta, la extrabajadora recordó los años en que cuidó a las tres hijas del matrimonio. Incluso, acompañó a la familia durante un año en Estados Unidos, período en el que aseguró haber conocido de cerca su dinámica cotidiana.

Exasesora de Douglas y Ana Sol rompe el silencio

Desde esa experiencia, Arauz salió en defensa del intérprete y destacó sus cualidades personales y su rol como padre. “Un excelente papá, una excelente persona”, afirmó sobre Douglas.

Sin embargo, también relató situaciones que, según su testimonio, ocurrían durante las discusiones de la pareja. Una de ellas tenía relación con el manejo del dinero y las tarjetas bancarias del cantante.

“La señora Ana Sol siempre cuando había conflicto con don Douglas, ella le bloqueaba las tarjetas. Él no podía sacar plata ni nada”, aseguró al medio consignado.

Incluso, recordó que el artista le pedía dinero en efectivo cuando atravesaba esas situaciones. “Él me decía: ‘Yayita, ¿tiene plata?’”, relató.

Arauz también se refirió a la manera en que se desarrollaban las discusiones entre ambos. Según su versión, Ana Sol Romero era quien levantaba más la voz durante los conflictos.

Además, aseguró que en una oportunidad tuvo que intervenir para que Douglas pudiera ver a sus hijas, luego de un desacuerdo con la comunicadora.

Por otro lado, la extrabajadora abordó las versiones que apuntan a presuntos celos por parte del cantante. En ese punto, manifestó que no comparte esa percepción, basándose en lo que conoció durante los años que trabajó con la familia.

“Eso no lo creo de don Douglas. No lo creo”, sostuvo.

Pese a los episodios que describió, Arauz aclaró que su relación laboral con ambos estuvo marcada por una buena convivencia. “Yo nunca tuve problema con ninguno de los dos”, concluyó.

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