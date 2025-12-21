«Estoy con el corazón destrozado»: Luis Sandoval entregó una potente reflexión tras sufrir sensible pérdida familiar

Luis Sandoval, periodista de espectáculos y participante de El Internado, subió un sensible video a sus historias de Instagram. En el registro, contó la sensible pérdida que lo afectó en sus vacaciones.

Se trata de su perro Nahuel, que el comunicador compartía junto con su hermano. La mascota falleció producto de un atropello, según Luis Sandoval, por la imprudencia del conductor.

Luis Sandoval entregó una potente reflexión tras sufrir sensible pérdida

Con un video desde Pichilemu, Región de O’Higgins, Luis Sandoval comunicó la situación a sus seguidores: «Lo estoy pasando muy mal este fin de semana, ayer en la tarde, mi otro perrito salió a la calle, y unos locos que pasaron lo atropellaron y él murió«.

«Estoy con el corazón destrozado, los perritos son parte de nuestra familia, me cuesta entender la manera en la que murió«, agregó el periodista.

En esa misma línea, Luis Sandoval se sinceró respecto a la sensible pérdida: «No fue de viejito, no fue porque estuviera enfermo, murió por la irresponsabilidad de personas que transitan a toda velocidad por calles rurales, estoy desbastado, no logro asimilarlo y ha sido un proceso muy fuerte estas horas para mí».

Por último, en otra historia de Instagram, Luis Sandoval compartió un video de su perro Nahuel, y comentó: «Adiós hijito mío«.

