Daniella Chávez protagonizó un nuevo enfrentamiento mediático. Esta vez, la modelo reaccionó a los comentarios que realizaron dos panelistas de Alfombra Roja sobre su apariencia y el vestido que utilizó en televisión.

Todo comenzó durante la emisión del viernes, cuando el programa de espectáculos de Canal 13 analizó los looks de los invitados al estelar «Vértigo».

En ese contexto, Isidora Gaete no tuvo buenas palabras para el vestuario de la modelo. «Ella es estupenda, pero yo no he visto vestido más feo», comentó durante el espacio.

La panelista también cuestionó que el diseño tuviera demasiado brillo y consideró que no favorecía a Chávez.

«Si ella ya es muy voluptuosa, sumarle el brillo más encima, me parece que es too much (…) esos vestidos están muy pasados de moda, como de miss del 2000», agregó.

Nelson Beltrán, conocido como «El Colombiano», intentó salir en defensa de Daniella y la describió como una «muñeca rubia encantadora».

Sin embargo, Pancha Merino también se sumó a la conversación con una irónica intervención. «Distinguida, estupenda», lanzó la actriz.

La respuesta de Daniella Chávez a las panelistas

Los comentarios llegaron hasta Daniella Chávez, quien decidió responder a través de sus redes sociales. La modelo cuestionó especialmente las opiniones de Isidora Gaete y defendió el vestido que escogió para su aparición televisiva.

«Mi vestido fue muy elogiado; las mujeres lo amaron y se veía increíble en cámara, pero esta tarde, en el programa Alfombra Roja, la panelista Isidora lo criticó. Y lo único que he visto es que ella vive criticando a otras mujeres y descalificándolas. No sé por qué tienen a estas personas en televisión, que si no suman, no resten», expresó.

Pero eso no fue todo. Chávez también hizo un llamado a tener mayor sororidad entre mujeres, especialmente en los espacios televisivos.

«Yo creo que hay que tener un poquito de sororidad, sobre todo en televisión. No está bien un programa donde puedes decir lo que tú quieras, opinar de la gente y reírse de todo como siempre», agregó.

La modelo tampoco dejó fuera a Pancha Merino. En su descargo, recordó una antigua controversia protagonizada por la actriz, relacionada con sus declaraciones sobre el bullying escolar.

«Ay Panchita Merino, la misma que dijo que los niños que sufren de bullying son culpables de que los molesten. La misma que se ríe de los defectos físicos de otras mujeres. ‘Tan distinguida ella’, así me dijo», lanzó.

«Ay, Panchita. Quizás no soy tan distinguida, pero te puedo dar clases de cómo durar 21 años en pareja y que no te dejen a cada rato, y que no te cambien por una promotora que es más distinguida que tú», sentenció.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google