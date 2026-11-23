Una particular historia de su vida sentimental compartió Francisco Ackermann durante su participación en Late del Coloro, espacio conducido por Pedro Canales. El creador de contenido sorprendió al revelar un romance que comenzó en un lugar poco habitual.

El influencer, conocido por abordar temas de economía y educación financiera en sus redes sociales, recordó un episodio de su pasado amoroso que hasta ahora no había contado públicamente.

Según explicó, todo ocurrió después de enfrentar una ruptura sentimental que lo dejó bastante afectado. En ese momento, sus compañeros de trabajo quisieron animarlo y organizaron una salida a un club nocturno.

Lo que inicialmente parecía un simple panorama terminó convirtiéndose en una experiencia romántica para Ackermann. Esto, luego de que se sintiera atraído por una de las mujeres que trabajaba en el establecimiento.

«Y me gustó ese lugar. Y yo fui de esos que dije: ‘Voy a sacarla’. Me enamoré de una chiquilla», confesó durante la conversación.

Así comenzó el romance de Francisco Ackermann

Con el paso de las visitas, el influencer comenzó a acercarse a la mujer. Finalmente, decidió dar un paso más y la invitó a compartir fuera de su lugar de trabajo.

«Yo la invité a un copete, empezamos a conversar y nos llevamos bien y qué sé yo. Y una vez le dije: ‘Vamos a un matrimonio’, así nomás, después de como unas tres veces que la visitaba», recordó.

Ackermann también explicó que sus encuentros comenzaron a cambiar de escenario. De esta manera, dejaron de estar vinculados exclusivamente al club nocturno.

«No gratuitamente, pero eso desencadenó que se convirtiera en una salida gratuita. O sea, no gratuita, invitada a comer, pero ya no era en el lugar», agregó.

Pese a la conexión que llegó a sentir, el creador de contenido reconoció que la historia no terminó convirtiéndose en una relación duradera.

Además, aclaró que su actual pareja está al tanto de este episodio de su pasado, por lo que no se trata de una experiencia que mantenga en secreto.

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