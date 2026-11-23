Carlos Peluquero se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de las redes sociales. Desde su peluquería en Batuco, localidad de la comuna de Lampa, el influencer ha conquistado a miles de usuarios con su particular sentido del humor.

Su popularidad ha crecido especialmente en TikTok, donde ya supera los 97 mil seguidores. En Instagram, en tanto, está cerca de alcanzar los 60 mil.

Parte de su reconocimiento llegó gracias a la frase «¿Podrán? ¡Jamás!». Sin embargo, también ha protagonizado otros registros que rápidamente se viralizaron. Uno de ellos mostró cómo enfrentó, junto a su gato, a un ratón que había ingresado a su lugar de trabajo.

Su personalidad incluso llegó a la radio. Carlos ha participado en espacios de «HiperActiva, Vamo a Calmarno», donde protagonizó divertidos intercambios con Jaime Proox y Roberto Rosinelli.

Ahora, el creador de contenidos volvió a dar que hablar por una particular revelación. Esta vez, durante una conversación con Iván Martínez para el programa Influencer Callejeros.

En la entrevista abordaron distintos aspectos de su vida y trayectoria en internet. Fue entonces cuando Carlos explicó que su público ha experimentado un importante cambio.

¿Por qué Carlos Peluquero dejó de vestirse de mujer?

Durante la conversación, el influencer recordó que anteriormente realizaba videos con caracterizaciones femeninas. Sin embargo, aseguró que actualmente su audiencia está compuesta mayoritariamente por hombres.

«Escúchame, tú no me vas a creer. Yo antes jugaba como mujer, ¿cierto? Y ahora te das cuenta que me siguen más como hombre, no como mujer», comentó.

Luego, decidió explicar directamente frente a las cámaras por qué dejó de utilizar ese tipo de personajes en sus publicaciones.

«Yo ahora no hago videos de mujer porque tengo más seguidores niños», reconoció.

Pero eso no fue todo. Carlos también manifestó que tomó esta decisión por consideración a los menores que siguen su contenido.

«Yo le tengo respeto a los niños, chicos. Por eso nunca más me voy a vestir de mujer», agregó.

Sus declaraciones provocaron una reacción de Iván Martínez, quien le recordó que las redes sociales están destinadas a usuarios mayores de 18 años.

Pese a ese comentario, el influencer insistió en que recibe constantemente muestras de cariño de parte de niños que reconocen su trabajo.

De hecho, recordó una particular situación que vive cuando interactúa con sus seguidores a través de Instagram.

«Oye, pero si yo subo ventanita y los niños chicos me dicen: ‘Hola tío, te amo’. Y yo, muerta», concluyó entre risas.

Famoso influencer revela el motivo detrás de una drástica decisión: «Le tengo respeto a los niños, chicos. Por eso nunca más me voy a vestir de mujer»

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