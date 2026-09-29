Divorcio de Douglas y Ana Sol Romero suma inesperado antecedente: acusan al cantante de instalar un rastreador

El quiebre matrimonial entre Douglas y Ana Sol Romero sumó nuevos antecedentes luego de que se conocieran los argumentos expuestos en la petición de divorcio.

La separación se hizo pública a finales de agosto, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que la pareja había decidido poner fin a una relación que se extendió por 25 años.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular distintas versiones sobre las razones detrás de la ruptura. Entre ellas, surgieron rumores relacionados con supuestos celos por parte del cantante. Sin embargo, esos antecedentes no fueron confirmados.

Ahora, un documento judicial permitió conocer parte de los argumentos presentados por Ana Sol Romero durante el proceso.

Según informó LUN, la comunicadora ingresó una petición de disolución de matrimonio el pasado 15 de junio. El escrito tiene tres páginas y contempla ocho puntos relacionados con la situación que habría llevado al quiebre.

Ana Sol Romero revela delicados antecedentes contra Douglas en su petición de divorcio

Uno de los argumentos señala directamente que “el matrimonio está irremediablemente roto”.

Posteriormente, el 18 de agosto, la defensa de Ana Sol solicitó que ella tuviera el uso exclusivo y la posesión de la residencia conyugal. Se trata del inmueble donde ambos vivieron durante los últimos ocho años.

En esa presentación apareció uno de los antecedentes más delicados del documento.

“El marido ha rastreado y vigilado a la esposa sin su consentimiento”, sostiene el escrito.

La acusación también fue utilizada para solicitar una orden de restricción. Como consecuencia de esta medida, actualmente Douglas no puede acercarse a menos de 150 metros de Ana Sol Romero.

El documento entrega además detalles sobre un supuesto dispositivo encontrado en el vehículo de la periodista.

“El 6 de agosto, la esposa descubrió un rastreador en su auto, lo que explicaba cómo el esposo había estado apareciendo en diferentes lugares públicos”, señala la presentación.

A esto se suma otra acusación relacionada con un eventual monitoreo de sus dispositivos y pertenencias.

“La esposa cree además que el esposo instaló una aplicación de seguimiento o monitoreo en su teléfono móvil, tiene acceso a la cuenta temática del fabricante de su auto o ha instalado cámaras adentro o afuera de la residencia que transmiten a su teléfono”, se añadió.

Pero los argumentos expuestos en la solicitud no se limitaron al supuesto seguimiento.

En el punto C, la presentación acusa al cantante de haber realizado comentarios sobre la separación frente a sus hijas.

“Ha menospreciado a la esposa en presencia de las niñas, diciéndole que está destruyendo la familia y culpándola del divorcio, que no hay dinero por su culpa y que tuvo una aventura extramatrimonial”.

Finalmente, el documento también aborda la situación económica del hogar. Allí se señala que Douglas habría dejado de realizar aportes al núcleo familiar, pese a que continuaría viviendo en la residencia y utilizando sus servicios.

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