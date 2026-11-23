Un particular momento se robó las miradas durante la cobertura digital de Mega de las preliminares de Miss Universo 2026. La transmisión, que seguía de cerca la participación de Dominga López, representante chilena en el certamen, terminó protagonizada por una inesperada confusión.

El concurso se desarrolla en Puerto Rico y este domingo tuvo una de sus jornadas más importantes. Las candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de noche, dos presentaciones fundamentales para definir a las 30 participantes que continuarán en competencia.

Insólito momento en transmisión de Mega por Miss Universo

Para seguir cada detalle, Mega organizó un programa de reacciones en YouTube. El espacio estuvo a cargo de Paulina Flores, conocida como La Tía Mega; María José Castro, más reconocida como Lady Ganga; y Geraldine González.

Las tres comentaron las presentaciones e interactuaron con quienes seguían la transmisión en vivo. Sin embargo, un comentario del chat terminó generando una situación que no pasó inadvertida.

Todo ocurrió mientras analizaban el vestido que lució Dominga López. En ese momento, Geraldine González decidió leer uno de los mensajes que aparecían en pantalla.

“Chicos el vestido de la Dominga es del gran diseñador Eloy Opazo”, comentó la exreina de belleza.

Lo que aparentemente era una recomendación sobre el trabajo de un reconocido diseñador escondía una broma de doble sentido. Sin advertirlo, González leyó el mensaje frente a sus compañeras y los espectadores.

La reacción de Lady Ganga tampoco pasó desapercibida. Tras escuchar el supuesto nombre del diseñador, María José Castro respondió espontáneamente con un “¡Wow!”, aparentemente creyendo que se trataba de una figura destacada de la moda.

El registro no tardó en circular por redes sociales, donde los usuarios comenzaron a compartir el divertido momento

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