Lo reemplazará otro recordado programa: Así fue la despedida de Hay que decirlo tras 2 años en emisión

Canal 13 emitió este viernes el último capítulo de Hay que decirlo, programa de farándula que puso fin a su ciclo después de dos años al aire.

El espacio cerró sus transmisiones para dar paso a una nueva versión de Alfombra roja, histórico programa de la estación que regresará a las pantallas en el bloque de las 17:00 horas, esta vez con Nacho Gutiérrez y Millaray Viera como conductores.

Así fue la despedida de Hay que decirlo tras 2 años en emisión

Durante el último capítulo, Nacho Gutiérrez fue uno de los encargados de compartir sus sensaciones por el cierre de esta etapa.

El comunicador reconoció: “Ayer tenía mucha pena, pero hoy tengo un ánimo distinto”, comentó.

Además, Nacho Gutiérrez recordó algunas de las situaciones que protagonizó junto al equipo: “Me llevo los recuerdos de ataques de risa con ustedes extraordinarios. La Pamela una vez se nos quedó chueca al aire y después nos hicieron bolsa”, relató entre risas.

El conductor también hizo referencia al tenso episodio que protagonizaron Pamela Díaz y Gissella Gallardo, uno de los momentos que marcó la historia reciente del espacio.

La despedida contó además con la participación de Rodrigo Gallina, Cuco Cerda, Evelyn Bravo, Nelson ‘Colombiano’ Beltrán, Laura Prieto, Nacho Pop y Matías Vega, quienes entregaron sus últimos mensajes para el programa.

Ahora, el horario de las 17:00 horas quedará en manos de Alfombra roja, que tendrá a Gutiérrez y Viera en la conducción.

El renovado espacio contará con un panel integrado por Marcela Vacarezza, Francisca Merino, Cecilia Gutiérrez, Isidora Gaete, César Campos, Mario Velasco y el ‘Colombiano’.

En terreno, en tanto, estarán Nacho Pop y César Fuenzalida, quien regresará a Canal 13 para sumarse a esta nueva etapa del histórico programa.

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