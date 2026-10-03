«Nos entendemos con abogados por ahora…»: Mauricio Pinilla se refirió a su relación actual con Gissella Gallardo

Una particular declaración realizó Mauricio Pinilla al referirse a su actual vínculo con Gissella Gallardo durante su participación en el reciente capítulo de Primer Plano.

El exfutbolista abordó la situación que mantiene con su exesposa, con quien tiene hijos en común, luego de los últimos enfrentamientos públicos que ambos protagonizaron a raíz de distintas declaraciones en redes sociales.

La más reciente polémica comenzó después de que Pinilla respaldara a su ex, Gala Caldirola, en medio del conflicto que involucró a Coté López y Luis Jiménez. Gallardo reaccionó a los dichos de su expareja y lanzó críticas que terminaron generando una nueva disputa entre ambos.

Mauricio Pinilla se refirió a su relación actual con Gissella Gallardo

En conversación con el estelar de Chilevisión, Mauricio Pinilla explicó: “Nos entendemos con abogados por ahora y estamos en ese proceso”, explicó.

El exjugador reconoció: “Es un proceso difícil y complicado, pero siempre con todo el respeto del mundo”, aseguró.

Sin embargo, Pinilla dejó claro que actualmente su principal preocupación está puesta en sus hijos:“La verdad es que me importa que mis hijos estén bien y que ella haga su vida. No sé ni lo que hace, no me interesa en verdad. Me interesa que mis hijos estén bien, tener una buena conexión”.

El exfutbolista también aseguró: “Y si no se logra, hay mediaciones, abogados. No tengo tengo tiempo para calentarme la cabeza con esas cosas. Que le vaya increíble”, sentenció Mauricio Pinilla.

Mientras continúa resolviendo esta situación personal, el exfutbolista también reveló que prepara su regreso a Fiebre de Canto.

Pinilla tendrá una nueva oportunidad en la competencia luego de la criticada presentación que protagonizó interpretando “Si tú no vuelves”, de Miguel Bosé, que terminó convirtiéndose en uno de sus momentos más virales dentro del programa.

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