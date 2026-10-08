Es uno de los mejores humoristas chilenos y anunció su regreso a la televisión luego de varios años: fichaje de primer nivel

Stefan Kramer volverá a la televisión tras una década alejado de los programas propios. El comediante se incorporará al renovado «Vértigo», estelar que Canal 13 traerá nuevamente a su pantalla y que tendrá a Martín Cárcamo y Tita Ureta en la conducción.

El imitador será parte de esta nueva etapa con una propuesta que promete recuperar uno de los sellos más reconocidos de su carrera: las imitaciones de figuras públicas.

De hecho, Kramer ya entregó un adelanto de lo que mostrará en el espacio. Para anunciar su incorporación, publicó un registro en el que imitó al propio Martín Cárcamo.

El video apareció en su cuenta de Instagram y estuvo acompañado de un breve mensaje que resumió su esperado regreso: «Vuelvo a la tele después de muuuchos años».

Stefan Kramer adelanta su regreso a la pantalla

El humorista, que ha participado en cuatro oportunidades en el Festival de Viña del Mar, reconoció que esta nueva experiencia representa un desafío distinto.

Su última incursión con un programa propio ocurrió hace 10 años, cuando lideró «Kamaleón, el show de Kramer» en TVN. Ahora, volverá a la pantalla como parte de «Vértigo».

Sobre esta nueva etapa, adelantó que «divertirnos y jugar será la tónica en esta etapa».

Además, recordó una particular coincidencia entre ambos programas. «Me acuerdo que la última vez que estuve en televisión fue ‘Kamaleón’ y competimos con ‘Vértigo’. Nos quisimos tirar un jueves y creo que ganamos el primer capítulo, pero por 40 minutos no más y después nos arrollaron».

A diferencia de aquella experiencia, Kramer aseguró que hoy observa la televisión desde otra perspectiva.

«Me he dado cuenta que la televisión es importante. A veces uno piensa que está haciendo muchas cosas en redes y que está full vigente, pero la gente que está en su casa y que es más grande, ve televisión, y yo feliz de volver a un medio así y de tal relevancia», indicó.

El comediante también adelantó que su regreso tendrá un componente especialmente ligado a su estilo más tradicional.

«Creo que estoy reconciliado un poco con lo clásico, por lo que en este regreso verán al Kramer clásico de las imitaciones», señaló.

Y las imitaciones podrían incluso involucrar a antiguos integrantes del programa. En ese sentido, lanzó una particular idea: «¿Por qué no traer a la Diana (Bolocco) a preguntar qué hace Tita Ureta ahí y no está ella?».

Kramer también mencionó a José Antonio Neme y Jorge Quiroz al imaginar otras posibles situaciones para el estelar.

Finalmente, resumió el espíritu que espera imprimirle a esta nueva etapa: «Pueden haber muchas sorpresas y, lo más importante, es jugar, pasarlo bien y que el público disfrute».

«Vértigo» debutará este jueves 15 de octubre a las 22:30 horas por Canal 13 y sus plataformas.

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