La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas que afectará a siete regiones del país durante la próxima semana.

El fenómeno se extenderá entre la tarde del martes 24 y el jueves 26 de noviembre, con temperaturas que podrían superar los 30°C en distintos sectores de la zona central.

El aviso contempla las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Sin embargo, las temperaturas variarán dependiendo de cada zona y jornada.

¿Qué temperaturas se esperan en las regiones afectadas?

Según el pronóstico de la DMC, Valparaíso registrará algunas de las temperaturas más elevadas, con máximas que podrían llegar hasta los 34°C en sectores de precordillera y valles precordilleranos.

En la Región Metropolitana, el calor también se hará sentir con fuerza. Los sectores de valle y precordillera podrían alcanzar entre 31 y 33°C durante el miércoles y jueves.

En tanto, el detalle para las regiones afectadas es el siguiente:

Coquimbo: entre 21 y 23°C en el litoral durante el martes 24.

Valparaíso: hasta 34°C en sectores interiores durante miércoles y jueves.

Región Metropolitana: entre 30 y 33°C en distintos sectores durante miércoles y jueves.

O’Higgins: máximas de hasta 32°C en valles y precordillera.

Maule: hasta 32°C en sectores de valle y precordillera.

Ñuble: hasta 32°C en valle y precordillera durante el jueves.

Biobío: hasta 32°C en sectores interiores durante el jueves.

Cabe destacar que el aviso meteorológico contempla fenómenos de severidad moderada y potencialmente riesgosos, aunque de menor intensidad que una alerta o alarma meteorológica.

Advierten riesgo de incendios forestales por altas temperaturas

Además del calor, las condiciones meteorológicas generan preocupación por el posible desarrollo de incendios forestales.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, advirtió que la combinación de altas temperaturas, rachas de viento y material combustible podría favorecer una temporada con importantes emergencias de este tipo.

Por lo mismo, la especialista llamó a evitar acciones que puedan provocar focos de incendio, especialmente en sectores rurales.

Entre sus recomendaciones destacan:

Evitar la quema de pastizales y basura.

No realizar fogatas ni asados en zonas de riesgo.

No dejar botellas de vidrio en espacios naturales.

Evitar trabajos de soldadura en sectores rurales.

De esta manera, las autoridades y especialistas llaman a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones frente a este episodio de calor, que marcará parte de la próxima semana en la zona centro y centro-sur del país.

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