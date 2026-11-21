Un inesperado y emotivo momento protagonizó Millaray Viera en el programa Alfombra Roja de Canal 13. La comunicadora recibió un supuesto mensaje de su fallecido padre, Gervasio, durante una intervención del médium Pablo Canaliza.

Todo ocurrió cuando Pablo Miranda, nombre real del canalizador, llegó al espacio televisivo para hablar sobre temas espirituales. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando aseguró que podía establecer contacto con familiares fallecidos de los integrantes del panel.

En ese contexto, el médium comenzó a entregar información sobre el padre de Millaray, quien falleció en octubre de 1990.

Uno de los primeros detalles que mencionó tuvo relación con una celebración que el equipo del programa realizará en la casa de la animadora.

«Hay un señor que está preocupado, su hija tiene que tener todo listo en la casa y tiene que entretener. Está preocupado de que haya entretención», comentó Canaliza.

La comunicadora rápidamente identificó a quién se refería el médium y reaccionó sorprendida: «Yo soy la dueña de casa, ese señor es mi padre».

La advertencia de Gervasio sobre la salud de su hija

Pero ese no fue el único mensaje que Pablo Canaliza entregó durante el contacto. Según relató, Gervasio también manifestó preocupación por el estado de salud de Millaray.

«Dice que tiene un tema con la voz que está media complicada. Él está preocupado con que bajes la ansiedad. Quiere que salga todo bien», expresó el médium.

Cabe recordar que la animadora enfrenta un diagnóstico de hipertiroidismo de Graves-Basedow, condición que le ha provocado complicaciones, entre ellas dificultades en la voz.

Además, Canaliza entregó otros detalles relacionados con la personalidad del cantante uruguayo y su preocupación por la celebración que organizará su hija.

«Está preocupado de que lleguen todos, haya harta comida y harto de todo. Que nadie pelee», agregó, provocando risas y sorpresa en el estudio.

Millaray Viera habló sobre su relación con la fe tras enfrentar problemas de salud

Después de vivir este particular momento, Millaray también compartió una reflexión sobre su relación con la espiritualidad.

La animadora reconoció que durante una etapa de su vida mantuvo cierta distancia con la fe. Sin embargo, explicó que los problemas de salud que enfrentó cambiaron su manera de ver las cosas.

«Incluso en un momento tuve una rebelión con la fe en general. Creo que recién el año pasado, con todo lo que me pasó y tener una experiencia tan cercana a la muerte, me hizo replantearme muchas cosas», confesó.

Asimismo, señaló que volvió a aferrarse a sus creencias y que actualmente mantiene una postura más abierta frente a este tipo de experiencias.

«Ahora estoy abierta a todo y recibo de esa manera lo que me dices», expresó.

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