Monito Vidal sorprende al mostrar su romance en redes sociales: compartió romántica foto junto a su polola

Alonso Vidal, más conocido como «Monito» Vidal, volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, el hijo de Arturo Vidal y Marité Matus sorprendió al compartir un romántico registro junto a su pareja.

El joven publicó en Instagram una fotografía en la que aparece besando a Macarena Antonia. Además, acompañó la postal con un corazón rojo.

La joven es una conocida creadora de contenido. Actualmente, suma cerca de 800 mil seguidores en TikTok. En dicha plataforma suele compartir videos relacionados con distintos aspectos de su vida cotidiana.

El romántico intercambio entre Monito Vidal y su polola

Macarena también decidió compartir el registro en sus redes sociales. En TikTok, publicó la fotografía junto a un breve mensaje dedicado a su pareja.

«el mejor», escribió la creadora de contenido.

La publicación no pasó desapercibida para Monito Vidal. El joven reaccionó públicamente y le dedicó un romántico mensaje.

«Te amo, mi vida», respondió Alonso.

Esta no es la primera vez que ambos aparecen juntos en redes sociales. Tiempo atrás, el hijo de Arturo Vidal ya había compartido una fotografía junto a Macarena.

En aquella oportunidad, ambos posaron vestidos de huaso, mostrando otra faceta de su relación.

El pasado de Monito Vidal como youtuber

Alonso Vidal alcanzó una gran popularidad durante su infancia. En ese periodo se convirtió en uno de los creadores de contenido infantiles más reconocidos de Chile.

De hecho, en 2018 recibió un Copihue de Oro en la categoría Mejor Youtuber.

Con el paso de los años, sin embargo, Monito Vidal comenzó a alejarse de la exposición que tuvo durante su niñez. Desde entonces, ha mantenido un perfil mucho más bajo en redes sociales.

Pese a esto, ocasionalmente comparte algunos registros de su vida personal. Entre ellos, publicaciones relacionadas con una de sus grandes pasiones: el fútbol.

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