Stefan Kramer la imitó, a ella no le gustó y lanzó dura acusación: «Se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes»

Durante su participación en Sin Filtros, Mara Sedini abordó distintos temas junto a Fernando Solabarrieta, a dos meses de dejar el Gobierno. En la conversación, uno de los asuntos que marcó la entrevista fueron las imitaciones que Stefan Kramer ha realizado sobre ella.

La exvocera aseguró que el trabajo del humorista no busca representar su personalidad, sino que tiene la intención de ridiculizarla.

«Si te das cuenta, acá ni siquiera hay una búsqueda de hacer una imitación buena o decir ‘qué buen trabajo hizo Kramer’. Esto es buscar burlarse, es buscar dejarme como tonta, es realmente un ninguneo, no es una imitación», afirmó.

Pese a sus cuestionamientos, Sedini aseguró que estas caracterizaciones no la afectan personalmente. «La verdad es que no me afecta y habla más mal de su trabajo», agregó

Recordó su rutina sobre el estallido social

La exautoridad no se quedó solo en las imitaciones y aprovechó la instancia para cuestionar el rol que, a su juicio, tuvo Stefan Kramer durante el estallido social, haciendo referencia a una de sus presentaciones en el Festival de Viña del Mar.

«Le puedo decir a Kramer que me encantaría verlo reflexionando de hace varios años atrás cuando se paró en el escenario más importante de Chile a defender a la primera línea, a defender a los que estaban quemando el país», expresó.

«Mientras él se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes de este país, yo estaba poniendo la cara como una minoría bien golpeada por defender nuestra Constitución, nuestra paz, a nuestros carabineros», agregó.

Para cerrar, Mara Sedini defendió su posición en el debate político y volvió a lanzar un dardo contra el imitador.

«Honestamente, creo que no hay ninguna comparación y no necesito maquillarme o ponerme peluca para estar en el lado correcto de la historia», concluyó.

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