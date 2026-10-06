Coté López expone a Pamela Díaz por inesperada propuesta hot: “Le ofrecieron 40 millones por…»

Una inesperada revelación realizó Coté López durante su participación en Hoy es Hoy, pódcast conducido por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo.

La empresaria conversaba junto a las animadoras sobre relaciones y experiencias personales cuando recordó una particular situación que involucró a “La Fiera”.

Todo comenzó cuando la producción del espacio le mostró a Pamela Díaz un correo que había recibido ese mismo día. El mensaje correspondía a un supuesto ejecutivo de una empresa, quien le ofrecía $500 mil por su tiempo y compañía.

Además, el remitente le solicitaba mantener en reserva un eventual encuentro.

La propuesta generó sorpresa entre las integrantes del programa. Chiqui Aguayo cuestionó inmediatamente el contenido del correo, mientras Pamela Díaz dejó clara su postura frente a la invitación.

Sin embargo, el tema tomó otro rumbo cuando Coté López recordó que su amiga había recibido anteriormente una propuesta de mucho mayor valor.

La millonaria oferta que recibió Pamela Díaz

En medio de la conversación, López le preguntó directamente a la animadora si alguna vez había contado públicamente aquel episodio.

“¿Has contado que te ofrecieron 40 palos por lo otro? ¿No lo has contado en la tele?”, lanzó la empresaria.

Pamela Díaz confirmó que efectivamente había recibido esa propuesta. Ante esto, Coté López entregó el monto que estaba en juego.

“Le ofrecieron 40 millones por una noche”, aseguró.

La animadora, en tanto, confirmó que decidió rechazar la oferta. “¡No! Le dije que no”, respondió durante el programa.

Finalmente, Pamela Díaz también volvió a referirse al correo que había recibido recientemente. La animadora descartó aceptar los $500 mil ofrecidos y manifestó su molestia por el contenido del mensaje.

Incluso, adelantó que evaluaba hacer público el correo debido a la particular propuesta que había recibido.

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