La polémica entre Leonardo Farkas y Claudia Schmitd sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el empresario cuestionó públicamente el relato de la comunicadora sobre el cáncer que habría enfrentado su esposo, John Bogdan.

Durante una conversación en el programa Primer Plano, Farkas entregó detalles de lo que, según su versión, ocurrió cuando el empresario estadounidense descubrió una lesión sospechosa en su piel.

Según relató, ambos mantenían una estrecha amistad y compartían actividades como jugar golf y tomar sol. Sin embargo, un día Bogdan detectó una mancha en su piel y Claudia lo contactó para pedirle que convenciera a su marido de acudir al médico.

«Le dijeron que se lo iban a sacar y resulta que no era benigno, era maligno, y ¿qué le hicieron? Le sacaron el pedazo. Nunca hizo quimioterapia», aseguró el filántropo.

En esa misma línea, insistió en que el procedimiento habría resuelto el problema de salud sin necesidad de otros tratamientos.

Farkas aseguró que tiene correos para respaldar sus dichos

El empresario fue más allá y afirmó que conserva correos electrónicos que John Bogdan habría enviado a su esposa después de la intervención médica.

«Tengo todos los e-mails donde dice: ‘Gracias a Dios sacaron todo, no tengo nada, estoy feliz'», sostuvo.

Además, cuestionó que Schmitd hablara de una lucha contra el cáncer, argumentando que, según su versión, los médicos únicamente retiraron la lesión y no indicaron otros tratamientos.

«Él nunca luchó ningún cáncer. Se lo sacaron y listo», remarcó.

Farkas también manifestó su molestia por la forma en que la comunicadora habría contado la situación, especialmente porque él asegura que ayuda a personas que enfrentan esta enfermedad.

La polémica por la enfermedad de su esposo

Cabe recordar que Claudia Schmitd ya había hablado públicamente sobre el diagnóstico de su marido. En una intervención anterior, la uruguaya contó que John Bogdan enfrentaba un cáncer y explicó que debía viajar a Estados Unidos para acompañarlo.

De hecho, sus declaraciones generaron controversia cuando Francisca García-Huidobro puso en duda la enfermedad durante un capítulo de Primer Plano. En aquella oportunidad, Schmitd reaccionó con molestia y cuestionó que instalaran dudas sobre un tema tan delicado.

Por ahora, las declaraciones de Leonardo Farkas corresponden a su versión de los hechos y no permiten establecer por sí solas un diagnóstico médico distinto al que comunicó Schmitd.

La nueva acusación vuelve a tensionar la relación entre ambos, quienes mantienen una mediática disputa que también involucra una controversia económica por $107 millones.

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