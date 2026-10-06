Paty Maldonado revela desconocido supuesto episodio del pasado de Sergio Rojas: «Creo que él nunca fue tratado y…»

Paty Maldonado volvió a poner sobre la mesa la polémica que protagonizó Sergio Rojas luego de sus cuestionados dichos contra Pamela Díaz.

Meses atrás, el periodista generó una fuerte controversia tras referirse a la animadora en duros términos. En ese contexto, la calificó de “gorreada” y “analfabeta”, situación que posteriormente derivó en acciones legales.

Por esos días, Maldonado y Raquel Argandoña también abordaron el conflicto en “Tal Cual”, espacio de TV+. Ambas cuestionaron la actitud que había mostrado el conductor de “Que te lo digo”.

Durante aquella conversación, Argandoña lanzó una particular frase sobre el periodista: “Siempre quiso ser mujer”.

Maldonado, en tanto, planteó una reflexión sobre sus constantes enfrentamientos con figuras femeninas.

“Creo que ahí hay un problema serio en la persona. Cuando tú criticas a una mujer, y a otra mujer, y a otra mujer, hay problema en la persona, no en las mujeres”, sostuvo.

La nueva explicación de Paty Maldonado

Ahora, cerca de dos meses después, la cantante retomó el tema y entregó una explicación que, según relató, surgió después de conocer nuevos antecedentes.

“Hace poco tiempo hice un comentario aquí respecto a una persona que tiene mucha rabia con las mujeres, contigo (Raquel), conmigo, con Francisca, con la fulana… tira mierda y tira mierda. Yo dije: ‘para mí que aquí hay un problema de infancia, de adolescencia’”, recordó.

Según contó, posteriormente recibió información relacionada con una supuesta experiencia que Rojas habría vivido durante su adolescencia.

“Por esas cosas de la vida, me enteré y claro que tuvo un problema de adolescente, y grave, doloroso. Ahora me doy cuenta de esa rabia”, afirmó Maldonado.

La panelista explicó que un amigo le habría contado antecedentes sobre aquel supuesto episodio. Sin embargo, evitó entregar detalles sobre lo que habría ocurrido.

En ese contexto, agregó: “Cuando usted tiene una intuición, señora mía, tiene toda la razón”.

Maldonado incluso planteó que, debido a la gravedad del supuesto episodio, habría que considerar esa experiencia al momento de entender la conducta del periodista.

“Entonces, hay que disculparlo, porque si fue heavy lo que le pasó…”, manifestó.

“Yo creo que él nunca fue tratado y por esa razón es el odio que tiene hacia las mujeres. Más que a las mujeres, él refleja el odio hacia su madre. Él debe odiar a la madre, pero lo refleja hacia las mujeres”, concluyó.

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