Ignacio Ormazábal y Zúmbale Primo encabeza La Fiesta del Primo: el evento que reunirá música y tradiciones en Colina

Una nueva jornada de música y celebración se prepara en Colina. El próximo sábado 14 de noviembre, la Medialuna de Peldehue recibirá la primera edición de La Fiesta del Primo, evento que reunirá música en vivo, baile y un ambiente inspirado en las tradicionales celebraciones de campo.

La actividad comenzará a las 12:00 horas y contará con una amplia parrilla de artistas nacionales. La propuesta busca reunir a familias, amigos y grupos que quieran disfrutar de una jornada al aire libre marcada por la música y las tradiciones chilenas.

Música en vivo durante toda la jornada

Uno de los principales atractivos del evento será su cartel musical. Zúmbale Primo encabezará la celebración junto a Líderes de Chile, Los Pincheira del Sur, El Llanero de Ñuble, Ignacio Ormazábal, Alex Sinatra, Par de Gallos y Grupo Karizma.

La programación reunirá distintos estilos vinculados a la música bailable nacional. Ranchera, cumbia y sonidos tropicales serán parte de una jornada pensada para cantar y bailar junto a amigos y familiares.

Entre los nombres destacados aparece Zúmbale Primo, agrupación que este año cumple una década de trayectoria. Durante este periodo, el conjunto se ha consolidado dentro de la escena tropical-ranchera chilena y llegará a Peldehue con parte de sus canciones más reconocidas.

Una celebración con identidad chilena

La Fiesta del Primo busca entregar una experiencia que vaya más allá de un concierto. La idea es recuperar el ambiente de las grandes celebraciones al aire libre, donde la música funciona como punto de encuentro entre distintas generaciones.

En ese contexto, la Medialuna de Peldehue tendrá un papel importante. El recinto permitirá desarrollar una jornada marcada por el ambiente de campo, la música y los espacios para compartir en grupo.

Así, el evento invita a llegar desde temprano y disfrutar de una extensa jornada de entretención en Colina.

¿Cuándo es La Fiesta del Primo?

La Fiesta del Primo se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 12:00 horas, en la Medialuna de Peldehue, Colina.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

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