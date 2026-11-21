Una teleserie que marcó las tardes de la televisión chilena volverá a conquistar a sus seguidores. Se trata de La Chúcara, producción de TVN que debutó originalmente en 2014 y que regresará este jueves 26 de noviembre con una importante novedad.

La ficción, que consiguió buenos resultados de sintonía durante su primera emisión, cuenta con Antonia Santa María y Felipe Braun en los roles protagónicos.

Sin embargo, quienes esperan verla nuevamente en la programación tradicional del canal tendrán que considerar un detalle: esta vez no llegará a la pantalla abierta, sino que apostará por el formato vertical.

¿De qué trata «La Chúcara»?

La historia se desarrolla en el campo chileno y tiene como escenario principal el Fundo Santa Piedad.

Su protagonista es Laura, una joven de personalidad fuerte e intensa que decide regresar al lugar donde creció. Allí vuelve a encontrarse con parte de su pasado y conoce nuevamente a Vicente, interpretado por Felipe Braun.

Él es el dueño del fundo y enfrenta el dolor por la muerte de su esposa. Aunque ambos protagonizan constantes enfrentamientos debido a sus diferentes personalidades, poco a poco surge una atracción que dará paso a una historia de amor.

La producción también contó con un destacado elenco integrado por Bárbara Ruiz-Tagle, Mariana Derderián, Eduardo Paxeco, Íñigo Urrutia, Carolina Paulsen, Carmina Riego, Josefina Velasco, Juan Pablo Miranda, Pablo Casals y Alejandra Vega.

¿Dónde y cómo ver el regreso de «La Chúcara»?

La principal novedad de este regreso tiene relación con la plataforma elegida por TVN.

La teleserie llegará a TVN Vertical, aplicación gratuita que permite disfrutar de producciones audiovisuales en formato vertical desde dispositivos móviles.

La plataforma está disponible para teléfonos Android y iPhone, por lo que los seguidores podrán acceder a la historia directamente desde sus celulares.

De esta manera, TVN continúa apostando por nuevos formatos de ficción y busca acercar sus producciones a las audiencias que consumen contenido desde dispositivos móviles.

Así, La Chúcara tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con sus seguidores, esta vez a través de una experiencia diferente a la que conocieron durante sus emisiones originales.

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