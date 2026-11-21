El tamaño de la cintura podría entregar información importante sobre el estado de salud de una persona. Así lo plantea un reciente estudio científico que analizó los antecedentes de más de 17 millones de adultos y encontró una relación entre la circunferencia abdominal y el riesgo de mortalidad.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Epidemiology & Community Health, realizó un seguimiento promedio de 13,9 años a personas de Corea del Sur que participaron en controles médicos durante 2009 y 2010.

Uno de los principales hallazgos apunta a que no solo importa el peso corporal o el índice de masa corporal (IMC). También influye la cantidad de centímetros que mide la cintura.

¿Cuánto debería medir la cintura para tener un menor riesgo de muerte?

Los investigadores encontraron que tanto las medidas abdominales demasiado elevadas como las excesivamente bajas se relacionan con una mayor mortalidad.

En ese sentido, identificaron los rangos de circunferencia de cintura asociados con el menor riesgo de muerte:

Hombres: entre 80 y 94 centímetros.

Mujeres: entre 75 y 89 centímetros.

El estudio también identificó rangos de IMC asociados con una menor mortalidad: entre 24 y 28 kg/m² en hombres y entre 23 y 27 kg/m² en mujeres.

Sin embargo, los resultados demostraron que el perímetro abdominal mantenía su relación con la mortalidad incluso al considerar distintas categorías de IMC.

Cada cinco centímetros adicionales aumentan el riesgo

Otro de los resultados que llamó la atención del equipo científico fue la relación entre el aumento de la cintura y la mortalidad.

Según los datos, entre las personas que superaban la medida mediana correspondiente a su sexo, edad e IMC, cada cinco centímetros adicionales se asociaban con un aumento del 16% en la mortalidad masculina y del 14% en la femenina.

Además, los investigadores observaron que reducir la circunferencia abdominal podría tener beneficios, incluso cuando una persona no necesariamente necesita bajar mucho de peso.

Una de las posibles explicaciones apunta a que disminuir la cintura puede reflejar una reducción de la grasa visceral y un aumento de la masa muscular.

¿Qué advirtieron los investigadores sobre el estudio?

Pese a los resultados, los autores hicieron una importante advertencia: la investigación tiene carácter observacional. Por lo tanto, no permite demostrar que una determinada medida de cintura cause directamente una mayor o menor mortalidad.

Asimismo, el análisis consideró exclusivamente a población surcoreana, por lo que sus resultados no representan necesariamente recomendaciones universales para todas las personas.

De esta manera, el estudio plantea que el peso no es el único indicador que importa al evaluar la salud y que factores como la edad, el IMC y la circunferencia abdominal también pueden aportar información relevante.

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