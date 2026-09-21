La nueva meta cumplida de Coté López que generó reacciones en redes sociales: “Pueden llamarme loca si quieren”

Coté López volvió a generar comentarios en redes sociales, aunque esta vez por un motivo completamente distinto a la polémica que la ha rodeado durante las últimas semanas.

La empresaria anunció que terminó de escribir su sexto libro, un proyecto que llevará por título La versión que inventaron de mí.

A través de Instagram, la creadora de contenidos compartió la noticia con sus seguidores y reveló cuánto tiempo le tomó completar el trabajo.

Coté López revela que terminó su sexto libro en tiempo récord

Según contó, logró finalizar el libro en apenas cuatro días. Una hazaña que celebró con evidente entusiasmo.

«Mi gente, terminé mi sexto libro. Ctm, ctm, ctm, en 4 días», escribió Coté López.

Luego, explicó que su forma de concentrarse puede llevarla a enfocarse completamente en una actividad cuando algo despierta su interés.

«Pueden llamarme loca si quieren. Mis psicólogos probablemente usarían términos un poco más técnicos: neurodivergencia, hiperfoco, rasgos, etc, etc», señaló.

La empresaria también describió cómo enfrenta estos períodos de concentración y dedicación.

«Yo solo sé que cuando algo se instala en mi cabeza, puedo desaparecer del mundo, obsesionarme, y para mí eso es pasión, yo siempre compito conmigo misma. Y hoy me gané», expresó.

Finalmente, Coté López volvió a festejar el cierre de este nuevo proyecto personal y literario.

«Sexto libro: Terminado. Chemimare, no puedo dejar de gritar y correr», escribió para cerrar su publicación.

El anuncio llega después de semanas en que su nombre ha estado en el foco de la conversación pública. Esto, luego de que Luis «Mago» Jiménez reconociera una infidelidad a Gala Caldirola con la empresaria.

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