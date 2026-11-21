Un importante reconocimiento internacional consiguió Kidd Voodoo, quien llevó el nombre de Chile hasta uno de los escenarios musicales más importantes de España.

El cantante nacional se convirtió en el primer artista chileno en ganar un galardón en los LOS40 Music Awards Santander 2026, cuya ceremonia se realizó este viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

En concreto, el intérprete de éxitos como «Me Mareo», «Quema» y «Llora» obtuvo el premio a Mejor Artista o Grupo Revelación Global Latino, una categoría que reconoce a las nuevas figuras de la música latina.

De esta manera, el músico consiguió imponerse frente a otros exponentes que también competían por el reconocimiento, entre ellos la chilena Katteyes, la colombiana Aria Vega, el puertorriqueño ROA, el español MVRK y el grupo venezolano Rawayana.

La emoción de Kidd Voodoo tras recibir el premio

Tras subir al escenario para recibir el galardón, el cantante dedicó algunas palabras de agradecimiento y destacó la buena recepción que encontró durante su estadía en España.

«Primero que nada, agradecer a España por acogerme, ya llevo aquí cinco meses y se siente como una segunda casa muy bonita, he tenido muchas oportunidades, conocido muchos lugares y nada. Creo que soy el primer chileno en ganar este premio así que me siento honrado, muchas gracias», expresó.

Sus palabras reflejaron la importancia de este reconocimiento, tanto para su trayectoria como para la música nacional.

Un año lleno de éxitos para el artista nacional

El premio llega en medio de un 2026 especialmente exitoso para Kidd Voodoo.

En junio, su álbum «Euforia» apareció en el listado de los 25 mejores discos de la primera mitad del año de la revista Rolling Stone, compartiendo espacio con reconocidos artistas latinoamericanos.

Además, Forbes Chile lo incluyó en su selección 30 Under 30 2026, que destaca a jóvenes talentos y líderes de distintas industrias.

Por si fuera poco, el cantante también prepara una nueva etapa musical con su proyecto «Ojitos Verdes» y una gira programada para 2027.

Así, Kidd Voodoo suma otro importante logro a su carrera y demuestra que la música chilena continúa ganando terreno en la escena internacional.

Revisa el momento aquí: Kidd Voodoo gana histórico premio

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