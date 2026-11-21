Un panorama ideal para disfrutar en familia llegará este fin de semana a la Región Metropolitana. Se trata de las funciones gratuitas de «31 Minutos, la película», que recorrerán las comunas de Maipú y Providencia en el marco de las actividades previas al Día del Cine Chileno 2026.

La iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio contempla un cine móvil equipado con una pantalla y 100 butacas, donde los asistentes podrán reencontrarse con los queridos personajes del programa infantil.

Las exhibiciones se realizarán este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con tres funciones diarias y acceso completamente gratuito.

¿Dónde y a qué hora ver «31 Minutos, la película» gratis?

El cine móvil tendrá distintas ubicaciones durante ambas jornadas. Por eso, quienes quieran asistir deben considerar los siguientes detalles:

Sábado 21 de noviembre: Maipú Lugar: Parque 3 Poniente, Diego Barros Ortiz con 3 Poniente.

Horarios: 12:00, 15:00 y 17:00 horas.

Entrada: gratuita.

Importante: requiere inscripción previa en el sitio web municipal. Domingo 22 de noviembre: Providencia Lugar: Parque Inés de Suárez, acceso por calle Vasconia.

Horarios: 12:00, 15:00 y 17:00 horas.

Entrada: gratuita.

Importante: ingreso por orden de llegada, sin inscripción previa.

Una semana dedicada al cine chileno

Estas exhibiciones también darán inicio a las actividades por el Día del Cine Chileno, que se celebrará entre el 23 y el 29 de noviembre.

Durante esos días, 41 salas del país ofrecerán una cartelera especial con más de 30 producciones nacionales, entre largometrajes y cortometrajes.

La programación contempla funciones gratuitas y otras con entradas a solo $1.000. Además, incluirá actividades especiales para escolares, adultos mayores y personas con discapacidad.

Quienes quieran conocer las películas y los recintos participantes pueden revisar la cartelera en los sitios de Chile Cultura y la Red de Salas de Cine de Chile.

Así, los fanáticos de «31 Minutos» tendrán una oportunidad para disfrutar de sus personajes favoritos en pantalla grande y, de paso, aprovechar un panorama gratuito durante el fin de semana.

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