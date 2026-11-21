La primavera trae días más cálidos, flores y temperaturas agradables. Sin embargo, también marca el regreso de las alergias para muchas personas. El aumento del polen en el ambiente y la presencia de ácaros pueden convertirse en enemigos silenciosos del descanso, especialmente dentro del dormitorio.

De acuerdo con información consignada por Página 7, los colchones, almohadas y otros textiles de la habitación pueden acumular alérgenos que afectan la calidad del sueño.

El problema es que estos elementos no siempre resultan visibles y, muchas veces, pasan inadvertidos durante la limpieza habitual del hogar.

Los enemigos invisibles que se acumulan en tu colchón

Uno de los principales factores son los ácaros del polvo. Estos pequeños organismos pueden habitar en colchones, almohadas y otros textiles, especialmente cuando encuentran condiciones de humedad y acumulación de polvo.

Su presencia puede provocar distintas molestias, sobre todo en personas con alergias. Entre los síntomas más frecuentes aparecen la congestión nasal, los estornudos y las dificultades respiratorias.

A esto se suma el polen, que durante la primavera ingresa a las viviendas a través de las ventanas, la ropa y el cabello. De esta manera, las partículas pueden terminar en la cama y aumentar la exposición a los alérgenos durante la noche.

Además, expertos de la Universidad de Chile advirtieron que el cambio climático altera los ciclos de polinización, lo que podría extender e intensificar las temporadas de polen.

¿Cómo evitar que los ácaros y el polen afecten tu sueño?

Para reducir la presencia de estos elementos, Mayo Clinic recomienda lavar las sábanas, fundas de almohadas y mantas al menos una vez por semana.

Sin embargo, la limpieza no debe limitarse a la ropa de cama. También resulta importante prestar atención al colchón y a las superficies donde suele acumularse el polvo.

Regina Basulto, bioingeniera y especialista del sueño de la marca Emma, explicó que muchas personas se preocupan de cambiar las sábanas, pero olvidan que el colchón también necesita cuidados.

Por eso, los especialistas recomiendan incorporar algunos hábitos para mantener el dormitorio en mejores condiciones:

Lavar la ropa de cama semanalmente: incluye sábanas, fundas de almohadas y mantas.

Limpiar las superficies: presta atención a los muebles y rincones donde se acumula el polvo.

Controlar la humedad: evita generar ambientes que favorezcan la proliferación de ácaros.

Ventilar en horarios adecuados: abre las ventanas cuando exista una menor concentración de polen en el ambiente.

Mantener el colchón: revisa sus condiciones de limpieza y considera fundas que puedas retirar y lavar.

De esta manera, mantener una buena higiene del dormitorio puede ayudar a disminuir el contacto con alérgenos y favorecer un descanso más confortable durante la primavera.

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