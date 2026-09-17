Pancha Merino protagonizó un inesperado momento durante una de las recientes emisiones de «Tal Cual», espacio de TV+.

La actriz participó en una conversación junto al panel del programa. Sin embargo, en medio de la instancia decidió improvisar y sorprendió a todos con una particular paya.

El momento ocurrió mientras sostenía un vaso en su mano. Fue entonces cuando Francisca Merino comenzó a recitar una rima de tono subido que provocó las carcajadas de José Miguel Viñuela.

La deslenguada paya de Pancha Merino

«Voy a brindar por el pico del pato, también por el pico de la tetera, mejor voy a brindar por todos los picos de mar a cordillera… qué rico el pico», lanzó la actriz.

Su intervención tomó por sorpresa a los presentes. En especial, José Miguel Viñuela, quien no pudo contener la risa tras escuchar la improvisación.

Lejos de retractarse por sus palabras, Merino incluso defendió su ocurrencia.

«Si es verdad, poh. ¿O es mentira?», indicó la actriz después de lanzar la particular paya.

El registro fue compartido posteriormente por la cuenta de Instagram @reaccionesalcien. La publicación rápidamente acumuló comentarios de los usuarios.

«Don Carter dijo que ella era ordinaria»; «Me dio risa la Paty, súper concentrada escuchándola, y después, se llega a dar vuelta»; «Dijo la pura verdad, para q se hacen las santas?»; «Viñuela contagia con su risa»; «Tan espontánea… no dijo ninguna mentira jajaja», fueron algunas de las reacciones.

Cabe señalar que Pancha Merino también ha estado en el centro de la atención durante los últimos días.

Esto, luego de que se filtrara que la actriz habría recibido una suculenta oferta para sumarse a «Volverías con tu Ex? 3».

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