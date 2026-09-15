Priscilla Vargas emocionó a sus seguidores con especial anuncio: “Crece la familia…»

Priscilla Vargas compartió una especial noticia familiar que emocionó a sus cercanos y también sorprendió a sus seguidores.

La conductora de Tu día, de Canal 13, publicó un video en Instagram donde mostró la particular reacción de su familia ante un inesperado anuncio.

En las imágenes, los integrantes del clan Vargas Abuhadba aparentemente se preparaban para tomarse una fotografía. Sin embargo, la instancia tenía una sorpresa preparada.

Priscilla Vargas emocionó a sus seguidores con especial anuncio familiar

María José Abuhadba, sobrina de la periodista, aprovechó el momento para revelar que estaba esperando a su primer hijo.

“¡Estoy embarazada!”, exclamó la joven frente a sus familiares. La noticia provocó gritos, gestos de sorpresa y mucha emoción entre los presentes.

De hecho, Priscilla Vargas no pudo ocultar su incredulidad ante la revelación. “No, es una broma”, alcanzó a decir antes de comprender que el anuncio era completamente real.

Tras compartir el registro, la comunicadora entregó más detalles sobre la especial noticia a través de sus redes sociales.

“La mejor noticia de la vida. Crece la familia Vargas Abuhadba”, escribió junto al video.

Posteriormente, la periodista explicó que la protagonista del anuncio era su sobrina María José, quien espera un bebé junto a su pareja, Jaime.

Vargas también destacó un particular detalle de su familia. Hasta ahora, el clan estaba compuesto únicamente por mujeres.

“A las cuatro hijas y cinco nietas (solo mujeres), se suma un o una nueva integrante”, comentó la conductora.

La publicación rápidamente recibió muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.

Por ahora, Priscilla Vargas y sus familiares no han revelado públicamente si el bebé será niño o niña.

La periodista, eso sí, aprovechó la instancia para felicitar públicamente a su sobrina María José y a su pareja por esta nueva etapa.

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