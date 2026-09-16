Insólita confusión de rostro de Chilevisión en vivo: todo ocurrió por un clásico dieciochero y los trabajadores aclararon todo

A pocos días de comenzar las Fiestas Patrias, Karina Álvarez protagonizó un particular momento durante una transmisión en vivo de CHV.

La situación ocurrió este miércoles, mientras un periodista realizaba un despacho desde Recoleta. El objetivo era conocer cómo avanzaba la venta de masas para empanadas antes del extenso fin de semana.

Durante el recorrido, el reportero conversó con distintas personas que llegaron temprano hasta el local. Una de ellas contó que tenía pensado comprar nada menos que 250 masas para preparar sus empanadas.

El dato llamó la atención de Karina Álvarez, quien rápidamente realizó un cálculo al aire.

«Oye, con 250 igual se van a ir apretaditos… igual hay que tomar en consideración que para una empanada son dos masas. Claro po’, una para poner el relleno y otra para tapar», indicó la conductora.

Su compañero, Carlos Grage, intentó respaldar la explicación. Sin embargo, agregó una precisión sobre el tamaño de las empanadas.

«Ah, cierto, cuando la empanada es más grande», señaló.

Karina Álvarez, en tanto, mantuvo su postura y lanzó una particular frase durante el despacho.

«¡No han hecho empanadas nunca en su vida, señores! Eso es, son dos masas para hacer una empanada. Claro pues», aseguró.

El trabajador aclaró la situación

La conversación continuó en pantalla y la conductora planteó una posibilidad que podía cambiar el cálculo inicial.

«A no ser que sea muy grande y la pueda doblar. Ya, pero es que no todas son del mismo diámetro», comentó.

Ante la duda, el periodista decidió consultar directamente con uno de los trabajadores del local.

Así, don Nelson entregó la explicación que permitió resolver la confusión sobre la cantidad de masas necesarias.

Según detalló, la recomendación para preparar las tradicionales empanadas de Fiestas Patrias es optar por la masa grande de 22 centímetros.

Con ese tamaño, explicó el trabajador, se puede preparar una empanada utilizando una sola masa, sin necesidad de agregar una segunda para cubrir el relleno.

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